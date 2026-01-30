cnt
Logo Swiss IT Magazine
MEDIADATEN
ABONNIEREN
NEWSLETTER
Microsoft verspricht, Windows (endlich) besser zu machen
Quelle: Depositphotos

Microsoft verspricht, Windows (endlich) besser zu machen

Nach zahllosen Beschwerden von Anwenderseite und immer neuen Problemen nach dem Einspielen von Windows-Updates gelobt Microsoft Besserung und will in den kommenden Monaten mit zusätzlicher Workforce die Probleme angehen.
30. Januar 2026

     

2025 war ein holpriges Jahr für Windows und seine Anwenderschaft. Microsoft sorgte mit quasi jeder Update-Veröffentlichung für neuerliche Probleme, welche die unterschiedlichsten Komponenten betrafen. Administratoren und Anwender hatten regelmässig mit Problemen an allen Ecken und Enden zu kämpfen.

Wie jetzt "The Verge" berichtet, ist man sich bei Microsoft der zahllosen Probleme und Unstimmigkeiten durchaus bewusst und man verspricht, die Kernprobleme in den kommenden Monaten angehen zu wollen. So sollen Ingenieure angewiesen worden sein, Leistung und Zuverlässigkeit zu optimieren, um den langsamen Tod des Betriebssystems zu verhindern. Microsoft will sich dem Bericht zufolge im weiteren Jahresverlauf auf all die Unstimmigkeiten in Windows 11 fokussieren. "Das Feedback, das wir von unseren begeisterten Kunden und Windows Insidern erhalten, ist eindeutig. Wir müssen Windows auf eine Weise verbessern, die für die Leute Sinn macht", wird Pavan Davuluri, President Window and Devices bei Microsoft, zitiert. "Dieses Jahr werden wir uns auf all die Probleme konzentrieren, die von Kunden immer wieder gemeldet werden: Verbesserung der Systemperformance, der Verklässlichkeit wie auch der allgemeinen Benutzererfahrung."


Man darf gespannt sein, ob Microsoft das Versprechen einlöst. Es wäre allerdings eine echte Überraschung, wenn die anstehenden Februar-Updates nicht erneut für die eine oder andere Unstimmigkeit sorgen werden. (rd)


Weitere Artikel zum Thema

Der Januar-Patchday-Horror geht weiter

 26. Januar 2026 - Nach verweigertem Herunterfahren, Abstürzen und Remote-Desktop-Fehlern taucht ein neues, mit dem Januar-Patchday von Microsoft verbundenes Problem auf: Gewisse Windows-11-Geräte lassen sich überhaupt nicht aufstarten.

Shutdown-Probleme nach Windows-11-Januar-Update

 18. Januar 2026 - Nach dem Einspielen des Windows-11-Updates KB5071963 kann es sein, dass sich bestimmte Rechner nicht mehr herunterfahren lassen. Microsoft hat den Fehler bestätigt und einen Workaround veröffentlicht.

Microsoft: Dezember-Updates führen zu Message-Queuing-Fehlern

 15. Dezember 2025 - Drei Sicherheitsupdates aus dem Dezember-Patchday stören das Message Queuing in Windows 10 und diversen Windows-Server-Varianten. Abhilfe für das Problem lässt auf sich warten.

Microsoft bestätigt diverse Windows-11-Probleme

 21. November 2025 - Laut Microsoft machen sich unter Windows 11 24H2 nach dem Einspielen des kumulativen Updates vom vergangenen Juli Störungen bei diverse Komponenten wie Startmenü, Taskbar oder Explorer bemerkbar.

Anmeldeprobleme bei Windows 11 und Windows Server 2025

 22. Oktober 2025 - Duplizierte Sicherheits-IDs (SIDs) sorgen nach Windows-Updates für Anmeldeprobleme. Microsoft sieht die Lösungsverantwortung bei Nutzern und Administratoren.

Windows-Update stört Benutzerkontensteuerung

5. September 2025 - Seit einem im August veröffentlichten Security-Update verlangt Windows beim Installieren und Starten von Anwendungen fälschlicherweise Administratorrechte. Microsoft hat das Problem bestätigt und liefert einen Workaround.

Streaming-Probleme mit Windows-August-Update

 25. August 2025 - Nach dem Aufspielen des Windows-Update KB5063878 vom August-Patchday kann es beim Streaming mit gewissen Apps und Protokollen zu Ruckeln, Verzögerungen und abgehackter Wiedergabe kommen.

Microsoft räumt Stabilitätsprobleme mit Windows 11 24H2 ein

 29. Juli 2025 - Stabilitätsprobleme mit der aktuellen Windows-11-Version 24H2 sollten laut Microsoft nach der Installation des Updates KB5062660 der Vergangenheit angehören. Microsoft gibt zu, dass die Fehler nach den Updates vom Mai auftraten.

Windows-10-Update führt zu Bitlocker Recovery und BSODs

 16. Mai 2025 - Die Installation des jüngsten Windows-10-Updates KB5058379 führt dazu, dass die Systeme durch eine Aufforderung zur Bitlocker-Schlüsseleingabe blockiert werden. Mit einem Workaround lässt sich das Problem aber umschiffen.

MS-Februar-Patchday: KB5051987 macht Probleme

 17. Februar 2025 - Freeze beim File Explorer, Update nicht, mehrmals in Schleife oder extrem langsam installiert, Probleme mit Peripheriegeräten: Das Februar-Patchday-Update KB5051987 für Windows 11 24H2 ist für viele User offenbar fehlerhaft.


Artikel kommentieren
Kommentare werden vor der Freischaltung durch die Redaktion geprüft.

Anti-Spam-Frage: Was für Schuhe trug der gestiefelte Kater?
Embedded Payments: Schlüssel für Plattform-Erfolg
Schnelles, sicheres digitales Kunden-Onboarding
Gemischte Flotten? Mac hilft mit
Security Leadership: Vom CIO zum Business Enabler
Cybercrime Trends 2026: Wunderwaffe KI
Wie Behörden sich auf die Post-Quantum-Ära vorbereiten können
GOLD SPONSOREN
SPONSOREN & PARTNER