Microsoft verspricht, Windows (endlich) besser zu machen

2025 war ein holpriges Jahr für Windows und seine Anwenderschaft. Microsoft sorgte mit quasi jeder Update-Veröffentlichung für neuerliche Probleme, welche die unterschiedlichsten Komponenten betrafen. Administratoren und Anwender hatten regelmässig mit Problemen an allen Ecken und Enden zu kämpfen.
Wie jetzt "The Verge" berichtet
, ist man sich bei Microsoft der zahllosen Probleme und Unstimmigkeiten durchaus bewusst und man verspricht, die Kernprobleme in den kommenden Monaten angehen zu wollen. So sollen Ingenieure angewiesen worden sein, Leistung und Zuverlässigkeit zu optimieren, um den langsamen Tod des Betriebssystems zu verhindern. Microsoft will sich dem Bericht zufolge im weiteren Jahresverlauf auf all die Unstimmigkeiten in Windows 11 fokussieren. "Das Feedback, das wir von unseren begeisterten Kunden und Windows Insidern erhalten, ist eindeutig. Wir müssen Windows auf eine Weise verbessern, die für die Leute Sinn macht", wird Pavan Davuluri, President Window and Devices bei Microsoft
, zitiert. "Dieses Jahr werden wir uns auf all die Probleme konzentrieren, die von Kunden immer wieder gemeldet werden: Verbesserung der Systemperformance, der Verklässlichkeit wie auch der allgemeinen Benutzererfahrung."
Man darf gespannt sein, ob Microsoft das Versprechen einlöst. Es wäre allerdings eine echte Überraschung, wenn die anstehenden Februar-Updates nicht erneut für die eine oder andere Unstimmigkeit sorgen werden.
(rd)