cnt
Logo Swiss IT Magazine
MEDIADATEN
ABONNIEREN
NEWSLETTER
Anmeldeprobleme bei Windows 11 und Windows Server 2025
Quelle: Depositphotos

Anmeldeprobleme bei Windows 11 und Windows Server 2025

Duplizierte Sicherheits-IDs (SIDs) sorgen nach Windows-Updates für Anmeldeprobleme. Microsoft sieht die Lösungsverantwortung bei Nutzern und Administratoren.
22. Oktober 2025

     

Anscheinend haben Nutzer bereits seit Wochen Anmeldeprobleme unter Windows 11 und Windows Server 2025. Laut einem aktuellen Supportbeitrag von Microsoft gehen diese Schwierigkeiten auf die im August beziehungsweise zum September-Patchday veröffentlichten Updates KB5064081 und KB5065426 zurück. Konkret handelt es sich um Authentifizierungsprobleme mit Kerberos und NTLM.

Betroffen sind demnach Systeme mit Windows 11 Version 24H2 oder 25H2 sowie Windows Server 2025, bei denen duplizierte Sicherheits-IDs (SIDs) zur Anwendung kommen. Entsprechende Duplikate entstehen typischerweise, wenn Windows-Installationen ohne Sysprep geklont werden. Die nun ausgerollten Updates enthalten jedoch Sicherheitsfunktionen, die auch die SID prüfen und somit zu Problemen führen können. Betroffene Nutzer werden dann wiederholt zur Eingabe ihrer Zugangsdaten aufgefordert und es erscheinen Fehlermeldungen verschiedenster Couleur.


Ein automatisches Update zur Fehlerbehebung ist laut Microsoft derzeit aber nicht vorgesehen. Vielmehr verweisen die Redmonder auf die Anwender und Administratoren. Die betroffenen Geräte müssten daher neu installiert und mit eindeutigen SIDs versehen werden. Zwar existiert laut Microsoft auch ein temporärer Workaround mithilfe einer speziellen Gruppenrichtlinie. Diese stellt der Konzern allerdings nur auf direkte Anfrage beim Support bereit. (sta)


Weitere Artikel zum Thema

Windows 11 25H2 wird bereits breit ausgerollt

 21. Oktober 2025 - Überraschend früh ist das Herbst-Update 25H2 für Windows 11 bereits für eine breite Masse an Nutzern verfügbar. Möglich ist das wegen den neuen, kleineren Enablement Packages.

Windows-Update sorgte für Probleme beim Webserver IIS

 19. Oktober 2025 - Microsoft hat bestätigt, dass ein Update für Windows 11 und Windows Server 2025 für Probleme beim Internet Information Server sorgt. Über einen Known Issue Rollback will man den Bug jetzt korrigieren.

Copilot hilft neu bei Windows-Einstellungen

 15. Oktober 2025 - Copilot bekommt mit einem Update für Insider die Fähigkeit, bei Windows-Einstellungen zu unterstützen, indem auf die richtigen Settings verlinkt wird.


Artikel kommentieren
Kommentare werden vor der Freischaltung durch die Redaktion geprüft.

Anti-Spam-Frage: Aus welcher Stadt stammten die Bremer Stadtmusikanten?
Netzwerke für das intelligente Europa
Interview: Wie GKB und Inventx Banking gestalten
Jetzt E-Days Webcasts online verfügbar
Circular IT: Effizienz trifft Nachhaltigkeit
Wenn Energienetze zu Datennetzen werden
Die Verbindung von Mensch und Technologie
Advertorial

Die Verbindung von Mensch und Technologie

Dieser Tage hätte man den Hauptsitz der Zurich Schweiz mit einem Tech-Inkubator verwechseln können: Kühlschränke gefüllt mit Energydrinks, Scrum-Boards gespickt mit farbigen Zettelchen und ein grosser, abgedunkelter Raum besetzt mit rund 100 Techies hinter ihrem Notebook. Es handelte sich aber vielmehr um den #ZHACK25, die zweite Ausführung des firmeneigenen Hackathons der Zurich Schweiz. Die Resultate nach zwei intensiven Tagen sind beeindruckend.
GOLD SPONSOREN
SPONSOREN & PARTNER