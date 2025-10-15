Copilot hilft neu bei Windows-Einstellungen

Microsoft hat mit dem Rollout eines Updates für die Copilot-App für Windows Insider begonnen, mit dem eine durchaus nützliche Erweiterung eingeführt wird. Mit der Version 1.25095.161 oder höher kann Copilot nämlich direkt bei Windows-Einstellungen helfen. Weist man Copilot beispielsweise darauf hin, dass der Bildschirm zu dunkel ist, zeigt Copilot direkt zu den entsprechenden Bildschirm-Settings. Wie umfassend die Hilfe von Copilot bei den Einstellungen ist, geht aus dem Insider-Blog-Post
nicht hervor. Nicht möglich ist, dass Copilot direkt und eigenständig Änderungen an den Systemeinstellungen vornimmt. Laut "Neowin
" ist es auf Copilot+ PCs mit NPU aber möglich, sogenannte Settings-Agenten laufen zu lassen, die Einstellungen auf Befehl des Nutzers hin vornehmen können,
Laut Microsoft
erfolgt die Einführung des neuen Copilot-Insider-Updates gestaffelt, sodass nicht alle Windows-Insider die neuen Funktionen gleichzeitig erhalten. Rückmeldungen zum Update können direkt in der Copilot-App abgegeben werden.
(mw)