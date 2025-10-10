cnt
Google präsentiert 1001 Szenarien für den KI-Einsatz
Quelle: Depositphotos

Google präsentiert 1001 Szenarien für den KI-Einsatz

Um die unterschiedlichen Anwendungszenarien von KI aufzuzeigen, hat Google 1001 Anwendungsfälle von Kunden der Google Cloud zusammengestellt.
10. Oktober 2025

     

Googles diverse Implementierungen der hauseigenen KI-Entwicklung Gemini werden nach wie vor erst spärlich genutzt respektive abonniert. Also hat man bei Google eine Liste mit sage und schreibe 1001 Use Cases von Kunden aus der Google Cloud zusammengestellt, die der weniger KI-affinen Klientel veranschaulichen sollen, wie und wo man KI überall gewinnbringend einsetzen kann.

Die Liste wurde im Frühling 2024 schon einmal veröffentlicht; damals enthielt sie allerdings erst 101 Anwendungsfälle.


Die 1001 Einsatzszenarien sind nach Branchen wie Automotive und Logistik, Finanzwesen oder Gesundheitswesen geordnet. Sie zeigen jeweils auf, in welchem Unternehmen mit welcher Technologie welches Problem gelöst wurde. Oftmals werden darin allerdings lediglich klassische KI-Anwendungsfälle adressiert wie das Ordnen und Sortieren von Informationen oder Daten. (rd)


Weitere Artikel zum Thema

Google bringt mit Gemini Enterprise die KI in die Unternehmen

 10. Oktober 2025 - Google will die KI-Implementierung Gemini fest in den Unternehmen verankern und hat hierfür Gemini Enterprise vorgestellt. Für die Nutzung werden monatlich pro User 30 Dollar verlangt.

Google lanciert Gemini in Chrome für Workspace-Kunden

 6. Oktober 2025 - Gemini in Chrome steht per sofort auch in Google Workspace zur Verfügung. Vorläufig können allerdings nur Kunden in den Vereinigten Staaten vom Assistenten Gebrauch machen.

Chrome wird zum KI-zentrierten Webbrowser

 19. September 2025 - Google will den KI-Assistenten Gemini in den Chrome-Browser integrieren; die KI soll das Surfen an allen Ecken und Enden optimieren. Vorerst gibt's die Neuerungen aber nur in den USA.


