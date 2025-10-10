Google präsentiert 1001 Szenarien für den KI-Einsatz

Googles diverse Implementierungen der hauseigenen KI-Entwicklung Gemini werden nach wie vor erst spärlich genutzt respektive abonniert. Also hat man bei Google
eine Liste mit sage und schreibe 1001 Use Cases
von Kunden aus der Google Cloud zusammengestellt, die der weniger KI-affinen Klientel veranschaulichen sollen, wie und wo man KI überall gewinnbringend einsetzen kann.
Die Liste wurde im Frühling 2024 schon einmal veröffentlicht; damals enthielt sie allerdings erst 101 Anwendungsfälle.
Die 1001 Einsatzszenarien sind nach Branchen wie Automotive und Logistik, Finanzwesen oder Gesundheitswesen geordnet. Sie zeigen jeweils auf, in welchem Unternehmen mit welcher Technologie welches Problem gelöst wurde. Oftmals werden darin allerdings lediglich klassische KI-Anwendungsfälle adressiert wie das Ordnen und Sortieren von Informationen oder Daten.
(rd)