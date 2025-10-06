cnt
Logo Swiss IT Magazine
MEDIADATEN
ABONNIEREN
NEWSLETTER
Google lanciert Gemini in Chrome für Workspace-Kunden
Quelle: Depositphotos

Google lanciert Gemini in Chrome für Workspace-Kunden

Gemini in Chrome steht per sofort auch in Google Workspace zur Verfügung. Vorläufig können allerdings nur Kunden in den Vereinigten Staaten vom Assistenten Gebrauch machen.
6. Oktober 2025

     

Google hat mit dem Rollout von Gemini in Chrome für die Workspace-Klientel begonnen, wie der Internetriese in einem Blog-Beitrag bekanntgibt. Bei Gemini in Chrome handelt es sich um einen KI-gestützten Browsing-Assistent, der Anwender in den verschiedensten Situationen unterstützen soll. So kann man Gemini Fragen stellen oder ganze Dialoge mit der KI führen, wobei sich bis zu 10 Browser-Tabs als Kontext nutzen lassen. Hierfür muss eine Freigabe aktiviert werden, worauf sich Gemini in Chrome so lange auf den betreffenden Tab bezieht, bis die Freigabe wieder deaktiviert wird.

Google betont, dass bei der Nutzung von Gemini in Chrome dem Datenschutz Rechnung getragen wird. Weder würden Drittpersonen Einsicht nehmen können, noch werden die Daten zum weiteren Training der KI genutzt.


Darüber hinaus wird die Gemini-Nutzung in Chrome vorläufig erst in englischer Sprache für Anwender in den USA zur Vergügung gestellt. Ausserdem wird ein Mindestalter von 18 Jahren vorausgesetzt. (rd)


Weitere Artikel zum Thema

Google verbessert Gemini Live API für Sprachassistenten

 29. September 2025 - Google DeepMind stellt ein Update für die Gemini Live API vor, das Sprachassistenten verlässlicher und natürlicher machen soll.

Chrome wird zum KI-zentrierten Webbrowser

 19. September 2025 - Google will den KI-Assistenten Gemini in den Chrome-Browser integrieren; die KI soll das Surfen an allen Ecken und Enden optimieren. Vorerst gibt's die Neuerungen aber nur in den USA.

Google lanciert in Gemini-App neue Bildbearbeitung

 27. August 2025 - Mit der Gemini App von Google lassen sie sich Bilder seit einiger Zeit bearbeiten. Ab sofort wartet die App mit einem neuen Bildbearbeitungsmodell auf, das die bisherigen Möglichkeiten weit übertrifft.


Artikel kommentieren
Kommentare werden vor der Freischaltung durch die Redaktion geprüft.

Anti-Spam-Frage: Wieviele Zwerge traf Schneewittchen im Wald?
Der Schlüssel zur Datensicherheit im öffentlichen Sektor
Support-Ende bei Microsoft - und was nun?
Wenn aus E-Mails Einfallstore werden: Cloud-Schutz mit System
Praxisnahes KI-Studium: CAS AI Engineering an der FFHS überzeugt
Lokale Stärke trifft globale Grösse
Gefunden: Moderne Virtualisierung
GOLD SPONSOREN
SPONSOREN & PARTNER