Google lanciert Gemini in Chrome für Workspace-Kunden

Google
hat mit dem Rollout von Gemini in Chrome für die Workspace-Klientel begonnen, wie der Internetriese in einem Blog-Beitrag
bekanntgibt. Bei Gemini in Chrome handelt es sich um einen KI-gestützten Browsing-Assistent, der Anwender in den verschiedensten Situationen unterstützen soll. So kann man Gemini Fragen stellen oder ganze Dialoge mit der KI führen, wobei sich bis zu 10 Browser-Tabs als Kontext nutzen lassen. Hierfür muss eine Freigabe aktiviert werden, worauf sich Gemini in Chrome so lange auf den betreffenden Tab bezieht, bis die Freigabe wieder deaktiviert wird.
Google betont, dass bei der Nutzung von Gemini in Chrome dem Datenschutz Rechnung getragen wird. Weder würden Drittpersonen Einsicht nehmen können, noch werden die Daten zum weiteren Training der KI genutzt.
Darüber hinaus wird die Gemini-Nutzung in Chrome vorläufig erst in englischer Sprache für Anwender in den USA zur Vergügung gestellt. Ausserdem wird ein Mindestalter von 18 Jahren vorausgesetzt.
(rd)