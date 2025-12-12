OpenAI präsentiert neuestes KI-Modell GPT-5.2

KI-Pionier OpenAI hat mit GPT-5.2 ein neues KI-Modell vorgestellt, das den KI-Einsatz im Office optimieren soll. Wie der Konzern mitteilt, soll das Update deutlich mehr leisten als die Vorgänger, etwa beim Erstellen von Tabellen, beim Design von Präsentationen oder beim Schreiben von Code. GPT-5.2 soll aber auch längere Kontexte besser verstehen und beim Bearbeiten komplexer, mehrstufiger Projekte mehr leisten als die Vorgänger.
Von GPT-5.2 gibt es drei Varianten: Instant ist für tägliches Arbeiten und Lernen. Es soll seine Stärken bei der Informationssuche, bei Anleitungen oder Übersetzungen zeigen. Die Variante Thinking wurde für anspruchsvollere Aufgaben wie Finanzmodellierungen oder das schrittweise Durchgehen komplexer Mathematik konzipiert, während die Pro-Version als intelligentestes und zuverlässigstes Modell angepriesen wird. Schliesslich betont OpenAI
, dass GPT-5.2 deutlich weniger halluzinieren soll als das Vorgängermodell, womit sich das neue Modell auch als deutlich zuverlässiger erweisen soll.
In ChatGPT wird GPT-5.2 zuerst in den kostenpflichtigen Plänen (Plus, Pro, Business, Enterprise) eingeführt werden. In der API-Plattform ist GPT-5.2 per sofort in der Responses API als gpt-5.2 verfügbar. Die Preise für eine Million Tokens kostet beim Modell GPT-5.2 Pro für die Eingabe 21 und für den Output 168 Dollar, bei GPT-5.1-Pro waren es noch 15 respektive 75 Dollar.
(rd)