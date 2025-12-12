cnt
OpenAI präsentiert neuestes KI-Modell GPT-5.2
Mit GPT-5.2 hat OpenAI das nach eigenen Angaben bis anhin leistungsfähigste KI-Sprachmodell vorgestellt. Allerdings wird man bei der Nutzung auch deutlich stärker zur Kasse gebeten.
12. Dezember 2025

     

KI-Pionier OpenAI hat mit GPT-5.2 ein neues KI-Modell vorgestellt, das den KI-Einsatz im Office optimieren soll. Wie der Konzern mitteilt, soll das Update deutlich mehr leisten als die Vorgänger, etwa beim Erstellen von Tabellen, beim Design von Präsentationen oder beim Schreiben von Code. GPT-5.2 soll aber auch längere Kontexte besser verstehen und beim Bearbeiten komplexer, mehrstufiger Projekte mehr leisten als die Vorgänger.

Von GPT-5.2 gibt es drei Varianten: Instant ist für tägliches Arbeiten und Lernen. Es soll seine Stärken bei der Informationssuche, bei Anleitungen oder Übersetzungen zeigen. Die Variante Thinking wurde für anspruchsvollere Aufgaben wie Finanzmodellierungen oder das schrittweise Durchgehen komplexer Mathematik konzipiert, während die Pro-Version als intelligentestes und zuverlässigstes Modell angepriesen wird. Schliesslich betont OpenAI, dass GPT-5.2 deutlich weniger halluzinieren soll als das Vorgängermodell, womit sich das neue Modell auch als deutlich zuverlässiger erweisen soll.


In ChatGPT wird GPT-5.2 zuerst in den kostenpflichtigen Plänen (Plus, Pro, Business, Enterprise) eingeführt werden. In der API-Plattform ist GPT-5.2 per sofort in der Responses API als gpt-5.2 verfügbar. Die Preise für eine Million Tokens kostet beim Modell GPT-5.2 Pro für die Eingabe 21 und für den Output 168 Dollar, bei GPT-5.1-Pro waren es noch 15 respektive 75 Dollar. (rd)


OpenAI verschärft Sicherheitskonzept für eigene KI-Modelle

 11. Dezember 2025 - OpenAI reagiert auf die rasant steigenden Cyberfähigkeiten seiner KI-Modelle mit zusätzlichen Schutzmassnahmen und neuen Werkzeugen, die vor allem Verteidiger stärken sollen.

Sicherheitsvorfall bei OpenAI-Partner Mixpanel

 27. November 2025 - Beim OpenAI-Partner Mixapnel hat sich ein Datendiebstahl ereignet, der Kundendaten von OpenAI betrifft. Das KI-Unternehmen beschwichtigt, warnt aber vor möglichen Phishing-Versuchen.

OpenAI führt Codierungsmodell GPT-5.1-Codex-Max ein

 20. November 2025 - "OpenAI hat mit GPT-5.1-Codex-Max ein neues KI-Modell für die Softwareentwicklung vorgestellt, das vor allem umfangreiche Programmieraufgaben schneller und zuverlässiger erledigen soll."


