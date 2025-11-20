cnt
OpenAI führt Codierungsmodell GPT-5.1-Codex-Max ein
Quelle: Depositphotos

OpenAI führt Codierungsmodell GPT-5.1-Codex-Max ein

"OpenAI hat mit GPT-5.1-Codex-Max ein neues KI-Modell für die Softwareentwicklung vorgestellt, das vor allem umfangreiche Programmieraufgaben schneller und zuverlässiger erledigen soll."
20. November 2025

     

Das neue Modell GPT-5.1-Codex-Max ist darauf ausgelegt, Entwicklerinnen und Entwickler bei umfangreichen Projekten zu unterstützen. Nach Angaben von OpenAI basiert das Modell auf einem aktualisierten System für logisches Denken und wurde gezielt mit agentenbasierten Aufgaben aus Bereichen wie Softwareentwicklung, Mathematik und Forschung trainiert. Es könne Millionen von Token in einer Aufgabe verarbeiten, also sehr grosse Codebasen und lange Gesprächsverläufe, und sei damit für Refaktorierungen im Projektmassstab, tiefes Debugging und mehrstündige Agentenschleifen ausgelegt.

Nach Angaben von OpenAI kommt GPT-5.1-Codex-Max mit weniger Rechenaufwand aus und braucht für ähnlich schwierige Aufgaben rund 30 Prozent weniger Tokens als GPT-5.1-Codex, um zu einem Ergebnis zu kommen. Dank eines neuen Prozesses, den OpenAI "Compaction" nennt, soll es mit GPT‑5.1-Codex-Max möglich sein, auch mit sehr grossen Code Bases zu arbeiten. Vereinfacht gesagt fasst das Modell den älteren Verlauf zusammen, behält die wichtigen Infos und hat so wieder Platz für neuen Kontext. Damit soll Refactoring und Debugging mit dem neuen Modell auch im Projektmassstab möglich sein. In internen Tests habe GPT-5.1-Codex-Max Aufgaben über bis zu 24 Stunden hinweg bearbeitet, Code laufend angepasst, Tests korrigiert und am Ende eine funktionierende Implementierung geliefert.


Beim Thema Sicherheit betont OpenAI, dass Codex standardmässig in einer Sandbox läuft, in der Dateizugriffe auf einen Arbeitsbereich beschränkt sind und kein Netzwerkzugriff besteht, solange dieser nicht explizit aktiviert wird. Entwickler sollen die Arbeit des Agenten über Terminalprotokolle und Code-Reviews prüfen und das Modell als zusätzliche Kontrolle, nicht als Ersatz für menschliche Prüfungen nutzen. GPT-5.1-Codex-Max steht laut OpenAI ab sofort in Codex für Nutzerinnen und Nutzer der Tarife ChatGPT Plus, Pro, Business, Edu und Enterprise bereit und ersetzt dort GPT-5.1-Codex als Standardmodell, während ein API-Zugriff für die Codex-CLI und andere Anwendungen zu einem späteren Zeitpunkt folgen soll. (dow)


