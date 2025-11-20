OpenAI lanciert Gratis-ChatGPT-Version für Lehrer

OpenAI hat mit ChatGPT für Lehrer eine spezielle Version für Lehrkräfte vorgestellt, die bis Juni 2027 kostenlos genutzt werden kann; vorläufig allerdings nur in den USA. Wie OpenAI
in einem Blog-Beitrag
erklärt, zählten Lehrer zu den ersten und auch aktivsten Nutzern von ChatGPT. Drei von fünf Lehrkräften sollen aktuell ein AI-Tool einsetzen, und jene, die KI wöchentlich nutzen, erklären, damit jede Woche viele Stunden einzusparen.
ChatGPT for Teachers wurde gleichermassen für Lehrkräfte wie auch für Schulleiter konzipiert. Lehrer erhalten damit einen sicheren Workspace, wo sie Unterrichtsstoff vorbereiten und sich mit Kollegen austauschen können. Enthalten sind unbegrenzte Nachrichten mit GPT-5.1, Suche, Datei-Uploads, Konnektoren wie auch Bildgenerierung. Auch finden sich gebrauchsfertige Beispiele und Anregungen von Lehrern, die ChatGPT bereits verwendet haben. Grosser Wert soll auch auf Sicherheit und Compliance gelegt werden. Dazu sollen alle Interaktionen mit ChatGPT nicht für das weitere Training des Sprachmodells verwendet werden.
Derzeit wird ChatGPT nur verifizierten US-amerikanischen Pädagogen der Klassenstufen K-12 zur Verfügung gestellt. Sie können ChatGPT for Teacher bis Juni 2027 kostenlos einsetzen. Danach wird allenfalls eine Gebühr erhoben, doch soll diese moderat ausfallen. Ob die Lehrer-Version dereinst auch ausserhalb der USA zur Verfügung gestellt wird, ist offen.
