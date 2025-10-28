Mit ChatGPT einkaufen, mit Paypal bezahlen

OpenAI und Paypal
haben eine Partnerschaft verkündet. Ab dem nächsten Jahr sollen ChatGPT-Nutzer direkt im Dialog mit der KI Waren und Dienstleistungen einkaufen und den Einkauf via Paypal bezahlen können. Technisch steht dahinter, das Paypal das Agentic Commerce Protocol (ACP) implementiert, das von Stripe und OpenAI
entwickelt und als Open Source freigegeben wurde. Das Protokoll verbindet Käufer, KI-Agenten und Lieferanten und übernimmt Aufgaben wie die Koordination des Checkouts und den sicheren Austausch von Zahlungsinformationen.
OpenAI hat auf Basis von ACP in den USA im September 2025 das neue Feature Instant Checkout lanciert, mit dem ChatGPT-User auf Plattformen wie Etsy und Shopify bezahlen können, ohne dazu das Chatfenster zu verlassen. Paypal will Instant Checkout zusammen mit ACP einsetzen und so laut eigener Aussage "Millionen von kleinen Geschäften sowie den grössten Marken der Welt ermöglichen, innerhalb von ChatGPT zu verkaufen". Wer so über Paypal bezahlt, kommt in den Genuss der üblichen Sicherheitsvorkehrungen wie Käuferschutz und von Zusatzdiensten wie Paketverfolgung und Unterstützung bei Disputen zwischen Käufer und Lieferant. Darüber hinaus plant Paypal einen eigenen ACP-Server, der den Katalog der registrierten Händler direkt in ChatGPT verfügbar macht. Damit entfällt für Geschäfte die Notwendigkeit für eigene Integrationen.
(ubi)