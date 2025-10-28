cnt
Logo Swiss IT Magazine
MEDIADATEN
ABONNIEREN
NEWSLETTER
Mit ChatGPT einkaufen, mit Paypal bezahlen
Quelle: Paypal

Mit ChatGPT einkaufen, mit Paypal bezahlen

Ein Abkommen zwischen OpenAI und Paypal soll ermöglichen, dass Kunden direkt im Chat mit der KI bei Geschäften bestellen und via Paypal zahlen können. Das Chatfenster müssen sie dabei nicht verlassen.
28. Oktober 2025

     

OpenAI und Paypal haben eine Partnerschaft verkündet. Ab dem nächsten Jahr sollen ChatGPT-Nutzer direkt im Dialog mit der KI Waren und Dienstleistungen einkaufen und den Einkauf via Paypal bezahlen können. Technisch steht dahinter, das Paypal das Agentic Commerce Protocol (ACP) implementiert, das von Stripe und OpenAI entwickelt und als Open Source freigegeben wurde. Das Protokoll verbindet Käufer, KI-Agenten und Lieferanten und übernimmt Aufgaben wie die Koordination des Checkouts und den sicheren Austausch von Zahlungsinformationen.


OpenAI hat auf Basis von ACP in den USA im September 2025 das neue Feature Instant Checkout lanciert, mit dem ChatGPT-User auf Plattformen wie Etsy und Shopify bezahlen können, ohne dazu das Chatfenster zu verlassen. Paypal will Instant Checkout zusammen mit ACP einsetzen und so laut eigener Aussage "Millionen von kleinen Geschäften sowie den grössten Marken der Welt ermöglichen, innerhalb von ChatGPT zu verkaufen". Wer so über Paypal bezahlt, kommt in den Genuss der üblichen Sicherheitsvorkehrungen wie Käuferschutz und von Zusatzdiensten wie Paketverfolgung und Unterstützung bei Disputen zwischen Käufer und Lieferant. Darüber hinaus plant Paypal einen eigenen ACP-Server, der den Katalog der registrierten Händler direkt in ChatGPT verfügbar macht. Damit entfällt für Geschäfte die Notwendigkeit für eigene Integrationen. (ubi)


Weitere Artikel zum Thema

ChatGPT macht Shoppen direkt im Chat möglich

 30. September 2025 - Mit "Instant Checkout" ermöglicht OpenAI ab sofort Einkäufe direkt in ChatGPT: In den USA können Free-, Plus- und Pro-Nutzer sofort bei US-Etsy-Shops bestellen, Anbindungen an über eine Million Shopify-Händler sollen folgen.

OpenAI bringt ChatGPT Pulse

 29. September 2025 - ChatGPT recherchiert künftig in der Nacht automatisch weiter und stellt die Ergebnisse am nächsten Tag anschaulich vor. Das neue Feature nennt sich ChatGPT Pulse und ist momentan als Vorschau für ChatGPT-Pro-Abonnenten in den Mobile Apps verfügbar.

Paypal führt Kryptowährungen als Zahlungsoption ein

 29. Juli 2025 - Händler haben mit Paypal neu die Möglichkeit, Kryptowährungen als Zahlungsmittel zu akzeptieren. Paypal verspricht dabei deutlich tiefere Transaktionsgebühren. Pay with Crypto gibt es vorerst nur in den USA.


Artikel kommentieren
Kommentare werden vor der Freischaltung durch die Redaktion geprüft.

Anti-Spam-Frage: Welche Farbe hatte Rotkäppchens Kappe?
Netzwerke für das intelligente Europa
Interview: Wie GKB und Inventx Banking gestalten
Jetzt E-Days Webcasts online verfügbar
Circular IT: Effizienz trifft Nachhaltigkeit
Wenn Energienetze zu Datennetzen werden
Die Verbindung von Mensch und Technologie
Advertorial

Die Verbindung von Mensch und Technologie

Dieser Tage hätte man den Hauptsitz der Zurich Schweiz mit einem Tech-Inkubator verwechseln können: Kühlschränke gefüllt mit Energydrinks, Scrum-Boards gespickt mit farbigen Zettelchen und ein grosser, abgedunkelter Raum besetzt mit rund 100 Techies hinter ihrem Notebook. Es handelte sich aber vielmehr um den #ZHACK25, die zweite Ausführung des firmeneigenen Hackathons der Zurich Schweiz. Die Resultate nach zwei intensiven Tagen sind beeindruckend.
GOLD SPONSOREN
SPONSOREN & PARTNER