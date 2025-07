Paypal führt Kryptowährungen als Zahlungsoption ein

Paypal hat Pay with Crypto angekündigt. Laut Paypal können Händler mit dem neuen Dienst über 100 Kryptowährungen als Zahlungsmittel akzeptieren. Käufer können dazu ihre bestehenden Krypto-Wallets direkt mit dem Checkout-Prozess von Paypal verknüpfen. Darauf folgt eine automatisierte Konvertierung der Krypto-Vermögenswerte in den Paypal-Stablecoin PYUSD und anschliessend in US-Dollar. Alternativ besteht auch die Möglichkeit, das Guthaben als PYUSD zu halten – der Stablecoin wird laut Paypal mit 4 Prozent verzinst.Die Transaktionskosten von Pay with Crypto sollen dabei mit einem festen Satz von 0,99 Prozent bis zu 90 Prozent tiefer ausfallen als bei herkömmlichen Kreditkartenzahlungen. Paypal verweist darauf, dass weltweit über 650 Millionen Menschen Kryptowährungen nutzen. Die neue Funktion soll Händlern somit helfen, neue Kundengruppen zu erschliessen. Allerdings ist Pay with Crpyto vorerst auf die USA beschränkt, zur internationalen Verfügbarkeit macht Paypal keine Angaben. (mw)