Paypal lanciert eigene Stable Coin

(Quelle: Paypal)

8. August 2023 - Paypal hat die Lancierung einer eigenen, an den US-Dollar gekoppelten, Stable Coin angekündigt. Man tritt damit auch in die Fussstapfen von Meta, das mit seiner Stable Coin jedoch scheiterte.

Paypal hat angekündigt, eine eigene Stable Coin namens Paypal USD (PYUSD), die an den US-Dollar gebunden ist, auf den Markt zu bringen, wie "Reuters" berichtet . Der Schritt ist einigermassen gewagt und bemerkenswert – so ist Meta mit seiner Stable Coin Libra respektive Diem gescheitert und musste das Projekt 2022 einstellen . Grund waren Bedenken der US-Zentralbank Fed. Diese stellte sich auf den Punkt, dass Herausgeber von Stable Coins als Bank lizenziert sein müssten, um neues Geld auf den Markt bringen zu können. Wie die Regulatoren auf die neue Paypal-Coin reagieren werden, wird sich indes noch zeigen.Die Aktie von Paypal reagierte dennoch direkt auf die Ankündigung und stieg um 2,66 Prozent. Ob und wann die Coin auf den Markt kommt und wie sie von der Nutzerschaft eingesetzt wird, ist damit noch offen. Für die Lancierung von PYUSD partnert Paypal mit dem US-amerikanischen und in Ney York ansässigen Finanzinstitut Paxos Trust, das sich unter anderem auf Blockchain-Technologie spezialisiert hat.Erste Berichte zu einer Stable Coin von Paypal sind an diesem Punkt bereits recht alt – schon Anfang 2022 wurde bekannt , dass das Unternehmen an einer entsprechenden Kryptowährung arbeitet. (win)