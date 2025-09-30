cnt
ChatGPT macht Shoppen direkt im Chat möglich
Quelle: Depositphotos

Mit "Instant Checkout" ermöglicht OpenAI ab sofort Einkäufe direkt in ChatGPT: In den USA können Free-, Plus- und Pro-Nutzer sofort bei US-Etsy-Shops bestellen, Anbindungen an über eine Million Shopify-Händler sollen folgen.
30. September 2025

     

OpenAI bringt mit "Instant Checkout" das Einkaufen direkt in den KI-Chat: US-Nutzer von Free, Plus und Pro können Produkte direkt innerhalb der Unterhaltung kaufen – zunächst bei US-Etsy-Verkäufern, bald sollen auch über einer Million Shopify-Händlern folgen. Zum Start sind Einzelartikel möglich, Warenkörbe und weitere Regionen sollen folgen.

Laut OpenAI bleiben Produkttreffer bei Einkaufsanfragen organisch und ungesponsert. Wenn ein Artikel Instant Checkout unterstützt, tippen Nutzer auf "Kaufen", bestätigen Versand- und Zahlungsdaten und schliessen den Kauf ab, ohne den Chat zu verlassen. Die Bestellung, Zahlung und Versand läuft weiterhin über die bestehenden Systeme der Händler. ChatGPT fungiere dabei als KI-Agent und übermittelt die nötigen Informationen.


Für Käufer ist der Dienst kostenfrei, Händler zahlen eine Gebühr pro abgeschlossenen Kauf. OpenAI betont, dass Instant-Checkout-Artikel bei der Kaufberatung nicht bevorzugt werden. Berücksichtigt werden bei der Auflistung der verfügbaren Händler derweil Punkte wie Verfügbarkeit, Preis, Qualität und ob ein Händler Hauptverkäufer ist. Selbstverständlich muss dabei Instant Checkout aktiv sein.

Technische Basis ist das Agentic Commerce Protocol, das OpenAI gemeinsam mit Stripe entwickelt. Es soll schnelle Integrationen über verschiedene Zahlungsanbieter und Geschäftsmodelle ermöglichen, ohne bestehende Backends anzupassen. Beim Schutz setzt OpenAI auf ausdrückliche Bestätigungen bei jedem Schritt und minimalen Datenaustausch – nur die für die Bestellung erforderlichen Angaben werden mit Einwilligung an den Händler übermittelt. Entwickler und Händler können die Schnittstellen und Unterlagen ab sofort nutzen, um ihre Angebote in ChatGPT verfügbar zu machen. (dow)


Weitere Artikel zum Thema

OpenAI bringt ChatGPT Pulse

 29. September 2025 - ChatGPT recherchiert künftig in der Nacht automatisch weiter und stellt die Ergebnisse am nächsten Tag anschaulich vor. Das neue Feature nennt sich ChatGPT Pulse und ist momentan als Vorschau für ChatGPT-Pro-Abonnenten in den Mobile Apps verfügbar.

OpenAI testet neuen KI-Agenten "GPT-Alpha"

 26. September 2025 - OpenAI erprobt intern einen neuen KI-Agenten namens "GPT-Alpha" auf Basis von GPT-5, der Websuche, Bildbearbeitung, Codeausführung und Arbeiten an Dokumenten bündeln soll.

OpenAI plant mehr als nur ein Device

 23. September 2025 - Gemäss Berichten plant OpenAI gleich mehrere ChatGPT-angereicherte Geräte. Das erste könnte womöglich schon Ende nächstes Jahr auf den Markt kommen. CEO Sam Altman will so schnell wie möglich 100 Millionen Devices verkaufen.


