OpenAI plant mehr als nur ein Device
Quelle: Depositphotos

OpenAI plant mehr als nur ein Device

Gemäss Berichten plant OpenAI gleich mehrere ChatGPT-angereicherte Geräte. Das erste könnte womöglich schon Ende nächstes Jahr auf den Markt kommen. CEO Sam Altman will so schnell wie möglich 100 Millionen Devices verkaufen.
23. September 2025

     

Der KI-Riese OpenAI Will nicht nur KI-Diente, sondern auch dazu passende Geräte anbieten und hat dazu den ehemaligen Apple Designer Jony Ive engagiert beziehungsweise dessen Start-up Io Products übernommen („Swiss IT Magazine“ berichtete). Jetzt wurde bekannt, dass nicht nur ein einzelnes Gerät, Summen sind eine ganze Familie entwickelt werden soll. Die Devices sollen über integrierte ChatGPT-Funktionen verfügen. Als erstes Gerät ist ein Device ohne Bildschirm geplant, das mit Hilfe von integrierten Kameras und Mikrofonen Informationen aus der Umgebung sammelt. Weiter soll es einen Smart Speaker ohne Display, eine Brille, ein Voice Recorder und einen tragbaren Pin geben.

Laut einem Bericht von The Information (Paywall) greift OpenAI für die Produktion der Geräte auf Zulieferer von Apple zurück. Demnach gibt es bereits einen Vertrag mit dem chinesischen Auftragsfertiger Luxshare, der iPhones und Airpods produziert. Außerdem soll OpenAI mit Goertek Im Gespräch sein. Diese Unternehmen stellt für Apple Home Pods, Air Ports und Apple Watches her. OpenAI stell dir doch nicht nur in Bezug auf Produktionskapazitäten mit Apple in Konkurrenz, sondern hat bereits mehrere Apple-Mitarbeiter abgeworben, die mit Consumer-Hardware beschäftigt waren.


Erste Geräte von OpenAI könnten bereits Ende 2026 oder Anfang 2027 das Licht der Welt erblicken. OpenAI-CEO Sam Altman Hat sich zum Ziel gesetzt, 100 Millionen Geräte zu verkaufen um dies schneller als bisher jedes andere Unternehmen auch umzusetzen. Auch hier müsste er gegen Apple antreten, das innert vier Jahren 100 Millionen iPhones abgesetzt hat. (ubi)


