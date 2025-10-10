Google bringt mit Gemini Enterprise die KI in die Unternehmen

Wie Microsoft will auch Google
seine KI-Dienste stärker im Unternehmensumfeld verankern und hat hierfür Gemini Enterprise vorgestellt. Wie Google-Chef Sundar Pichai in einem Blog-Beitrag
erklärt, will man mit der auf den Unternehmenseinsatz ausgerichteten Gemini-Implementierung KI zu jedem Mitarbeiter und in jeden Workflow bringen.
Laut Pichai handelt es sich bei Gemini Enterprise um eine KI-gestützte Konversationsplattform, die alle Daten, Tools und Mitarbeiter im Unternehmen an einem sicheren Ort zusammenführt. Die Plattform soll auf den fortschrittlichsten Gemini-Modellen von Google basieren und es ermöglichen, mit den Dokumenten, Daten und Anwendungen im Unternehmen zu chatten. Ebenfalls vorhanden sind vorgefertigte KI-Agenten wie auch Tools zum Erstellen eigener Agenten.
Wie bei Microsoft ist die KI-Nutzung im Unternehmen aber nicht ganz billig: Google verlangt für Gemini Enterprise pro Monat 30 Dollar
. Dazu gibt es eine abgespeckte Version namens Gemini Business, für die allerdings immer noch stattliche 21 Dollar pro Monat und User bezahlt werden müssen.
(rd)