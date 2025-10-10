cnt
Google bringt mit Gemini Enterprise die KI in die Unternehmen
Google will die KI-Implementierung Gemini fest in den Unternehmen verankern und hat hierfür Gemini Enterprise vorgestellt. Für die Nutzung werden monatlich pro User 30 Dollar verlangt.
10. Oktober 2025

     

Wie Microsoft will auch Google seine KI-Dienste stärker im Unternehmensumfeld verankern und hat hierfür Gemini Enterprise vorgestellt. Wie Google-Chef Sundar Pichai in einem Blog-Beitrag erklärt, will man mit der auf den Unternehmenseinsatz ausgerichteten Gemini-Implementierung KI zu jedem Mitarbeiter und in jeden Workflow bringen.

Laut Pichai handelt es sich bei Gemini Enterprise um eine KI-gestützte Konversationsplattform, die alle Daten, Tools und Mitarbeiter im Unternehmen an einem sicheren Ort zusammenführt. Die Plattform soll auf den fortschrittlichsten Gemini-Modellen von Google basieren und es ermöglichen, mit den Dokumenten, Daten und Anwendungen im Unternehmen zu chatten. Ebenfalls vorhanden sind vorgefertigte KI-Agenten wie auch Tools zum Erstellen eigener Agenten.


Wie bei Microsoft ist die KI-Nutzung im Unternehmen aber nicht ganz billig: Google verlangt für Gemini Enterprise pro Monat 30 Dollar. Dazu gibt es eine abgespeckte Version namens Gemini Business, für die allerdings immer noch stattliche 21 Dollar pro Monat und User bezahlt werden müssen. (rd)



