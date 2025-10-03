cnt
Logo Swiss IT Magazine
MEDIADATEN
ABONNIEREN
NEWSLETTER
Private Copilot-Lizenz neu auch im Unternehmen einsetzbar
Quelle: Depositphotos

Private Copilot-Lizenz neu auch im Unternehmen einsetzbar

Microsoft hat das neue Consumer-Abo Microsoft 365 Premium vorgestellt, welches das Family- mit dem Copilot-Pro-Abo kombiniert. Dazu wurde bekannt gegeben, dass private Copilot-Lizenzen neu auch im Unternehmensumfeld genutzt werden können.
3. Oktober 2025

     

Die Consumer-Version von Microsoft 365, bestehend aus dem Personal- und dem Family-Abonnement, wurde um die neue Stufe Microsoft 365 Premium ergänzt, in welchem das Copilot-Pro-Abo enthalten ist. Dazu hat Microsoft bekanntgegeben, dass sich die persönliche Copilot-Lizenz neu auch im Unternehmen nutzen lässt.

Das neue Premium Abo kombiniert Microsoft 365 Family mit dem Copilot-Pro-Abonnement. Es ist von bis zu 6 Personen nutzbar, wobei jedem User ein TB Online-Speicher zur Verfügung gestellt wird. In der Schweiz kostet das neue Paket rund 200 Franken pro Jahr, gegenüber 140 Franken, die für das Family-Abo auf den Tisch geblättert werden müssen.


Die persönlichen Microsoft-365-Abos lassen sich laut Copilot Blog zudem neu auch nutzen, um bei der Arbeit auf Copilot-Funktionen zuzugreifen. Kunden können sich sowohl mit ihrem beruflichen, als auch mit ihrem privaten Konto anmelden, womit sich die Copilot-Funktionen auch bei der Arbeit nutzen lassen, wenn am Arbeitsplatz keine Lizenz zur Verfügung steht.

Den Datenschutz will Microsoft dadurch gewährleisten, dass der Copilot-Zugriff auf Kontoebene gesteuert werden kann. So sind Administratoren in der Lage, die Copilot-Nutzung über persönliche Abos via Cloud-Richtlinie zu deaktivieren. Auch sollen sich alle Copilot-Aktionen überprüfen lassen. Dazu werden die Copilot-Interaktionen mit Arbeitsdateien innerhalb der Microsoft-Cloud verarbeitet und durch Verschlüsselung, Datenschutzmassnahmen und Compliance-Zertifizierungen geschützt. (rd)


Weitere Artikel zum Thema

Microsoft erweitert Copilot um Agenten für Office Apps

 30. September 2025 - Microsoft führt zwei neue Copilot-Funktionen ein: den Agentenmodus in Excel und Word sowie den Office Agent im Copilot-Chat, um Aufgaben in Tabellen, Dokumenten und Präsentationen direkt zu erledigen.

Microsoft startet Rollout von Gaming Copilot

 22. September 2025 - Mit den Gaming Copilot bringt Microsoft KI ins Xbox-Universum. Die neue Funktion kann Fragen zu den Games beantworten und bei der Planung von Gaming Sessions helfen.

Microsoft 365 wird kostenlos um Copilot Chat erweitert

 17. September 2025 - Unternehmen mit Business-Lizenzen von Microsoft 365 bekommen kostenlosen Zugriff auf Copilot Chat in ihren Office-Anwendungen. Nutzer mit Copilot-Abo werden aber priorisiert behandelt, wenn die Ressourcen knapp werden.


Artikel kommentieren
Kommentare werden vor der Freischaltung durch die Redaktion geprüft.

Anti-Spam-Frage: Wie hiess im Märchen die Schwester von Hänsel?
Der Schlüssel zur Datensicherheit im öffentlichen Sektor
Support-Ende bei Microsoft - und was nun?
Wenn aus E-Mails Einfallstore werden: Cloud-Schutz mit System
Praxisnahes KI-Studium: CAS AI Engineering an der FFHS überzeugt
Lokale Stärke trifft globale Grösse
Gefunden: Moderne Virtualisierung
GOLD SPONSOREN
SPONSOREN & PARTNER