Private Copilot-Lizenz neu auch im Unternehmen einsetzbar

Die Consumer-Version von Microsoft
365, bestehend aus dem Personal- und dem Family-Abonnement, wurde um die neue Stufe Microsoft 365 Premium ergänzt, in welchem das Copilot-Pro-Abo enthalten ist. Dazu hat Microsoft bekanntgegeben, dass sich die persönliche Copilot-Lizenz neu auch im Unternehmen nutzen lässt.
Das neue Premium Abo
kombiniert Microsoft 365 Family mit dem Copilot-Pro-Abonnement. Es ist von bis zu 6 Personen nutzbar, wobei jedem User ein TB Online-Speicher zur Verfügung gestellt wird. In der Schweiz kostet das neue Paket rund 200 Franken pro Jahr, gegenüber 140 Franken, die für das Family-Abo auf den Tisch geblättert werden müssen.
Die persönlichen Microsoft-365-Abos lassen sich laut Copilot Blog
zudem neu auch nutzen, um bei der Arbeit auf Copilot-Funktionen zuzugreifen. Kunden können sich sowohl mit ihrem beruflichen, als auch mit ihrem privaten Konto anmelden, womit sich die Copilot-Funktionen auch bei der Arbeit nutzen lassen, wenn am Arbeitsplatz keine Lizenz zur Verfügung steht.
Den Datenschutz will Microsoft dadurch gewährleisten, dass der Copilot-Zugriff auf Kontoebene gesteuert werden kann. So sind Administratoren in der Lage, die Copilot-Nutzung über persönliche Abos via Cloud-Richtlinie zu deaktivieren. Auch sollen sich alle Copilot-Aktionen überprüfen lassen. Dazu werden die Copilot-Interaktionen mit Arbeitsdateien innerhalb der Microsoft-Cloud verarbeitet und durch Verschlüsselung, Datenschutzmassnahmen und Compliance-Zertifizierungen geschützt.
(rd)