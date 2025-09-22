Microsoft startet Rollout von Gaming Copilot

Microsoft neueste KI-Funktion dient für einmal nicht dem Business, sondern dem Spielvergnügen. Sie nennt sich Gaming Copilot
, wird von Microsoft
als "persönlicher Gaming-Sidekick" bezeichnet und wird derzeit als Betaversion für User ab 18 Jahren auf Windows-11-Systeme ausgerollt. Ausserdem wird der Gaming Copilot auch auf die Xbox Mobile App gepusht – dies gilt ab Oktober für iOS- und Android-Geräte. Nicht in Genuss der neuen Funktionalität kommen Nutzer aus China.
Der Gaming Copilot soll die Power von Copilot ins Xbox-Universum bringen und ist speziell für Gaming optimiert. Die Software versteht die Xbox-Aktivitäten der User und kann Fragen zu den Games beantworten, für die sich die User interessieren. So kann man zum Beispiel nachfragen, welche Materialien man in Minecraft benötigt, um ein Schwert zu erstellen. Wenn der Copilot in der Game Bar auf dem PC eingesetzt wird, erstellt er Screenshots vom Gameplay und kann so Unterstützung innerhalb von Games bieten. Microsoft betont, dass die Screenshots nicht gespeichert oder für das Training von KI-Modellen genutzt werden. Das Feature steht auf dem PC für unterstützte Games zur Verfügung.
Die aktuelle Beta von Gaming Copilot lässt sich auf PCs verwenden, auf den die Xbox App installiert ist. Zugänglich ist die Funktion über die Game Bar. Auf Mobilgeräten lässt sich Gaming Copilot für die Planung der nächsten Gaming Session unterwegs oder als Second Screen beim Gamen einsetzen.
(ubi)