cnt
Logo Swiss IT Magazine
MEDIADATEN
ABONNIEREN
NEWSLETTER
Microsoft startet Rollout von Gaming Copilot
Quelle: Microsoft

Microsoft startet Rollout von Gaming Copilot

Mit den Gaming Copilot bringt Microsoft KI ins Xbox-Universum. Die neue Funktion kann Fragen zu den Games beantworten und bei der Planung von Gaming Sessions helfen.
22. September 2025

     

Microsoft neueste KI-Funktion dient für einmal nicht dem Business, sondern dem Spielvergnügen. Sie nennt sich Gaming Copilot, wird von Microsoft als "persönlicher Gaming-Sidekick" bezeichnet und wird derzeit als Betaversion für User ab 18 Jahren auf Windows-11-Systeme ausgerollt. Ausserdem wird der Gaming Copilot auch auf die Xbox Mobile App gepusht – dies gilt ab Oktober für iOS- und Android-Geräte. Nicht in Genuss der neuen Funktionalität kommen Nutzer aus China.

Der Gaming Copilot soll die Power von Copilot ins Xbox-Universum bringen und ist speziell für Gaming optimiert. Die Software versteht die Xbox-Aktivitäten der User und kann Fragen zu den Games beantworten, für die sich die User interessieren. So kann man zum Beispiel nachfragen, welche Materialien man in Minecraft benötigt, um ein Schwert zu erstellen. Wenn der Copilot in der Game Bar auf dem PC eingesetzt wird, erstellt er Screenshots vom Gameplay und kann so Unterstützung innerhalb von Games bieten. Microsoft betont, dass die Screenshots nicht gespeichert oder für das Training von KI-Modellen genutzt werden. Das Feature steht auf dem PC für unterstützte Games zur Verfügung.


Die aktuelle Beta von Gaming Copilot lässt sich auf PCs verwenden, auf den die Xbox App installiert ist. Zugänglich ist die Funktion über die Game Bar. Auf Mobilgeräten lässt sich Gaming Copilot für die Planung der nächsten Gaming Session unterwegs oder als Second Screen beim Gamen einsetzen. (ubi)
(Quelle: Microsoft)
(Quelle: Microsoft)


Weitere Artikel zum Thema

Notebook für Gaming und 3D-Workflows

 30. August 2025 - Lenovo Legion 9i, Chromebook Plus

Microsoft und Asus stellen Xbox-Handheld vor

 10. Juni 2025 - Microsoft bringt in Zusammenarbeit mit Asus zwei Gaming-Handhelds unter dem Xbox-Brand auf den Markt. Preise sind noch ausstehend, die Schweiz gehört aber zu den Launch-Märkten.

Microsoft blockiert 24H2-Update für Gaming-Maschinen

 20. Dezember 2024 - Ein Fehler in der Auto-HDR-Funktion von Windows 11 Update 24H2 führt zu Abstürzen auf Gaming-PCs. Microsoft blockiert das Update auf betroffenen Geräten, ein Workaround ist verfügbar.


Artikel kommentieren
Kommentare werden vor der Freischaltung durch die Redaktion geprüft.

Anti-Spam-Frage: Aus welcher Stadt stammten die Bremer Stadtmusikanten?
Digitale Transformation der Verwaltung
Lenzerheide Bergbahnen modernisiert Netzwerkinfrastruktur
Mit Security Awareness Trainings gegen die Gleichgültigkeit
MDR «Made in Europe»: Smarter Einstieg in Security-as-a-Service
Connectivity: Schnell, sicher, souverän
Cisco: Wie KI im Alltag Security-Teams stärkt
GOLD SPONSOREN
SPONSOREN & PARTNER