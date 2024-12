Microsoft blockiert 24H2-Update für Gaming-Maschinen

Microsoft hat wieder einmal mit Problemen rund um ein Windows-11-Update zu kämpfen. Betroffen ist dieses Mal das Update 24H2 auf Gaming-Maschinen. Das Problem betrifft die Auto-HDR-Funktion, die SDR-Inhalte in HDR-Qualität umwandelt. Diese verursacht offenbar Farbfehler und führt in manchen Spielen dazu, dass sie nicht mehr reagieren. Wie Microsoft in einem Support-Dokument schreibt , können Systeme mit aktiviertem Auto HDR das Update aus diesem Grund derzeit nicht über den Windows-Update-Kanal installieren.Microsoft liefert aber auch einen Workaround: Betroffene Nutzer können Auto HDR über Einstellungen > System > Anzeige > HDR deaktivieren, um die Blockade aufzuheben.Zusätzlich zu diesem Problem arbeitet Microsoft an der Behebung eines Audiofehlers ("Swiss IT Magazine" berichtete ), der Geräte betrifft, die die Dirac-Audio-Technologie verwenden. Ein Kompatibilitätsblock wurde auf betroffenen Systemen mit der Datei cridspapo.dll angewendet. Microsoft plant, gemeinsam mit dem Hersteller einen aktualisierten Treiber über Windows Update bereitzustellen, um die Probleme zu beheben. (mw)