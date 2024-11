Windows 11 24H2 sorgt für Probleme mit USB-Scannern und -Druckern

Mit dem Update auf Windows 11 24H2 geht auch ein Problem mit USB-Geräten einher, die das Scanner-Protokoll eSCL (eScanner Communication Language) nutzen. Betroffen sind vor allem Scanner, Multifunktionsdrucker und Faxgeräte. Laut "Bleeping Computer" gibt es diesbezüglich bereits seit Tagen zahlreiche Beschwerden auf Reddit, Microsofts Community und anderen Plattformen. Die Nutzer berichten davon, dass sie mit Geräten verschiedenster Hersteller seit dem Update nicht mehr scannen könnten.Auch Microsoft selbst hat die Probleme mittlerweile bestätigt. Demnach kann es vorkommen, dass die über USB angeschlossenen Peripheriegeräte nicht mehr erkannt werden. "Dieses Problem betrifft in erster Linie über USB angeschlossene Multifunktionsgeräte oder Standalone-Scanner, die die Scanfunktion und das eSCL-Protokoll unterstützen", schreiben die Redmonder. Aber auch Drucker, Faxgeräte, Modems und andere Netzwerk-Devices können betroffen sein. Das Problem wird dadurch verursacht, dass die Geräte nicht aus dem eSCL-Modus in den USB-Modus wechseln.Mittlerweile hat Microsoft mit einer Kompatibilitätssperre reagiert und das Windows-Update auf betroffenen Systemen, die mit entsprechenden USB-Geräten verbunden sind, gestoppt. Zudem rät das Unternehmen in diesem Fall auch von einer manuellen Installation ab. Microsoft verspricht unterdessen, an einer Lösung für das Problem zu arbeiten. (sta)