Microsoft bestätigt mehr Probleme mit Windows 11 24H2

Der Windows-Hersteller hat vor Kurzem weitere Probleme im Zusammenhang mit der neuesten Windows-Version 24H2 eingeräumt. So steht in den Release Health Notes zu 24H2, dass sich die Version auf einigen Asus-Geräten nicht installieren lässt. Besonders betroffen sind demnach die Einstiegsmodelle X415KA und X515KA – während der Installation tauche ein Bluescreen auf, und die Installation könne nicht abgeschlossen werden.Einen Bluescreen kann es auch geben, wenn die Voicemeter-App läuft. Diese stürzt zuweilen ab und generiert einen Memory Management Error. Zur Sicherheit hat Microsoft Geräte, die Voicemeter nutzen, für die Installation von 24H2 via Windows Update gesperrt. Problematisch ist auf gewissen Geräten auch die Kamera-App, wenn Gesichtserkennung zum Einsatz kommt. Es kann vorkommen, dass andere Apps nicht mehr gewohnt schnell reagieren. Ein weiteres neu gemeldetes Problem gibt es mit der App Disk Cleanup – sie zeigt unter Umständen eine falsche Grösse von Diskspace an, der freigegeben werden kann. (ubi)