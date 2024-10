Rufus ermöglicht In-Place-Upgrade auf Windows 11 24H2

Die Freeware Rufus ermöglicht die Erstellung von bootfähigen Laufwerken für alle möglichen Betriebssysteme und leistet auch wertvolle Dienste, um Windows 11 auf einem betagten Rechner zu installieren, der Microsofts Voraussetzungen eigentlich gar nicht erfüllt.Während Rufus selbst die frische Installation des jüngsten Feature-Upgrades 24H2 unterstützt, machen sich beim Versuch, ein System via In-Place-Upgrade auf Windows 11 24H2 zu aktualisieren, aber Fehler bemerkbar. Rufus-Entwickler Pete Batard reagierte aber schnell auf die Entwicklung und präsentierte anfangs Oktober eine Reihe von Registry-Änderungen, um die Probleme aus der Welt zu schaffen. Bereits damals kündigte er an, die Neuerungen demnächst in Rufus einfliessen zu lassen, was mit der jetzt veröffentlichten Beta der Version 4.6 geschehen ist. Die Beta steht auf der Rufus-Website zum Download zur Verfügung. (rd)