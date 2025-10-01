cnt
Logo Swiss IT Magazine
MEDIADATEN
ABONNIEREN
NEWSLETTER
Microsoft startet mit Verteilung von Windows 11 25H2
Quelle: Depositphotos

Microsoft startet mit Verteilung von Windows 11 25H2

Das grosse Herbst-Update für Windows 11 steht bereit. Allzu viele Neuerungen gibt es jedoch nicht. Dafür verschwindet unter anderem Powershell 2.
1. Oktober 2025

     

Windows 11 lässt sich ab sofort auf die neue Version 25H2 aktualisieren. Die Verteilung des aktuellen Herbst-Updates hat begonnen und erfolgt wie gewohnt schrittweise. Daher hat nicht jeder Nutzer gleich zum Start Zugriff auf die neue Version. Wer in den Windows-Einstellungen jedoch aktiviert hat, die neuesten Updates zu erhalten, sobald diese verfügbar sind, sollte das 25H2-Update bereits erhalten können.

Die Installation soll wiederum besonders schnell und unkompliziert erfolgen. Denn Version 24H2 und Version 25H2 nutzen einen gemeinsamen Servicing-Zweig und Microsoft nutzt sogenannte Enablement Packages. Dabei handelt es sich im Dateipakete, die bereits über die vergangenen Monate Programmteile auf den Rechnern installiert haben, die aber noch ungenutzt blieben. So entfällt zum jetzigen Termin eine zeit- und datenintensive Installation. Ein Neustart soll ausreichen, um die neuen Features zu aktivieren.


Allerdings bringt Windows 11 25H2 keine üppigen Änderungen mit sich. So verweist Microsoft allem voran auf die Sicherheitsoptimierung. Im offiziellen Blog heisst es dazu: "Version 25H2 umfasst bedeutende Fortschritte bei der Erkennung von Runtime- und Build-Schwachstellen, gepaart mit KI-gestützter sicherer Codierung. Wir haben Version 25H2 entwickelt, um Sicherheitsbedrohungen unter Einhaltung einer robusten SDL-Richtlinie (Security Development Lifecycle) und entsprechender Anforderungen zu bekämpfen und zu mindern." Neu ist zudem die Unterstützung von Wi-Fi 7 im Unternehmensumfeld (mehr lesen Sie hier) sowie einige angekündigte KI-Funktionen, unter anderem im Datei-Explorer.

Gleichzeitig verschwinden aber auch Features. Wie vor einigen Wochen angekündigt, verzichtet Microsoft auf Powershell 2.0. Und auch die Windows Management Instrumentation Command-Line (WMIC) ist nicht mehr vertreten.

Nutzer, die auf Version 25H2 upgraden, werden wiederum länger mit Sicherheitsfixes und Fehlerbehebungen unterstützt. Die Dauer liegt nun bei 24 Monaten für Home- und Pro-Editionen sowie 36 Monaten für Enterprise- und Education-Editionen. (sta)


Weitere Artikel zum Thema

Microsoft aktiviert Wi-Fi 7 für Unternehmensnetze

 30. September 2025 - Mit Windows 11 24H2 und dem September-Update 2025 macht Microsoft die Wi-Fi-7-Unterstützung für Enterprise-Access-Points allgemein verfügbar. Ziel sind mehr Tempo, höhere Stabilität und verpflichtendes WPA3-Enterprise.

Microsoft bringt animierte Hintergründe für Windows 11 zurück

 30. September 2025 - Es gab sie schon in Windows Vista und bald kommen sie auch wieder für Windows 11: In einem Beta-Build sind animierte Desktop-Hintergründe aufgetaucht.

Microsoft pusht Companion Apps zu M365-Nutzern

 29. September 2025 - Mit den drei Companion Apps People, Files und Calendar will Microsoft M365-Anwendern den schnellen Zugang zu Kontakten, Files und Meetingterminen erleichtern. Die Apps werden ab Ende Oktober auf Windows-11-Geräten automatisch installiert.


Artikel kommentieren
Kommentare werden vor der Freischaltung durch die Redaktion geprüft.

Anti-Spam-Frage: Welche Farbe hatte Rotkäppchens Kappe?
Support-Ende bei Microsoft - und was nun?
Wenn aus E-Mails Einfallstore werden: Cloud-Schutz mit System
Praxisnahes KI-Studium: CAS AI Engineering an der FFHS überzeugt
Lokale Stärke trifft globale Grösse
Gefunden: Moderne Virtualisierung
Digitale Transformation der Verwaltung
GOLD SPONSOREN
SPONSOREN & PARTNER