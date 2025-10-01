Microsoft startet mit Verteilung von Windows 11 25H2

Windows 11 lässt sich ab sofort auf die neue Version 25H2 aktualisieren. Die Verteilung des aktuellen Herbst-Updates hat begonnen und erfolgt wie gewohnt schrittweise. Daher hat nicht jeder Nutzer gleich zum Start Zugriff auf die neue Version. Wer in den Windows-Einstellungen jedoch aktiviert hat, die neuesten Updates zu erhalten, sobald diese verfügbar sind, sollte das 25H2-Update bereits erhalten können.
Die Installation soll wiederum besonders schnell und unkompliziert erfolgen. Denn Version 24H2 und Version 25H2 nutzen einen gemeinsamen Servicing-Zweig und Microsoft
nutzt sogenannte Enablement Packages. Dabei handelt es sich im Dateipakete, die bereits über die vergangenen Monate Programmteile auf den Rechnern installiert haben, die aber noch ungenutzt blieben. So entfällt zum jetzigen Termin eine zeit- und datenintensive Installation. Ein Neustart soll ausreichen, um die neuen Features zu aktivieren.
Allerdings bringt Windows 11 25H2 keine üppigen Änderungen mit sich. So verweist Microsoft allem voran auf die Sicherheitsoptimierung. Im offiziellen Blog
heisst es dazu: "Version 25H2 umfasst bedeutende Fortschritte bei der Erkennung von Runtime- und Build-Schwachstellen, gepaart mit KI-gestützter sicherer Codierung. Wir haben Version 25H2 entwickelt, um Sicherheitsbedrohungen unter Einhaltung einer robusten SDL-Richtlinie (Security Development Lifecycle) und entsprechender Anforderungen zu bekämpfen und zu mindern." Neu ist zudem die Unterstützung von Wi-Fi 7 im Unternehmensumfeld (mehr lesen Sie hier
) sowie einige angekündigte KI-Funktionen, unter anderem im Datei-Explorer.
Gleichzeitig verschwinden aber auch Features. Wie vor einigen Wochen angekündigt, verzichtet Microsoft auf Powershell 2.0. Und auch die Windows Management Instrumentation Command-Line (WMIC) ist nicht mehr vertreten.
Nutzer, die auf Version 25H2 upgraden, werden wiederum länger mit Sicherheitsfixes und Fehlerbehebungen unterstützt. Die Dauer liegt nun bei 24 Monaten für Home- und Pro-Editionen sowie 36 Monaten für Enterprise- und Education-Editionen.
(sta)