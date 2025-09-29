Microsoft pusht Companion Apps zu M365-Nutzern

Wer Microsoft
365 nutzt, wird bald und gewissermassen zwangsweise mit drei Companion Apps beglückt. Sie nennen sich People, Files und Calendar und werden auf Windows-11-Geräten automatisch installiert, auf denen Microsoft-365-Anwendungen vorhanden sind. Die Apps sollen die Produktivität verbessern, indem sie den Zugang zu Kontakten, Dateien und Meetings erleichtern. Mit an Bord ist Copilot für KI-gestützte kontextabhängige Hilfestellung.
Der Rollout für die neuen Companion Apps startet gegen Ende Oktober 2025 und soll bis Ende Jahr abgeschlossen sein. Die Apps erscheinen in der Taskbar. In Unternehmensszenarien können Administratoren via Device Configuration bestimmen, dass die Apps nicht installiert werden sollen (Opt-out). Angekündigt hat Microsoft die neue Funktionalität bereits im August 2025 unter der Roadmap ID 486856
.
(ubi)