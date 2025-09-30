Microsoft bringt animierte Hintergründe für Windows 11 zurück

Windows Vista hat schon 2007 unter dem Namen Dreamscene erstmals animierte Wallpaper gezeigt. Nutzer konnten für diesen Zweck Mpeg- oder Avi-Videos als Desktop-Hintergrund einsetzen. Seitdem war das Feature allerdings nicht mehr in folgende Windows-Versionen integriert – das soll sich mit Windows 11 aber wieder ändern.
Der Windows-Insider Phantomofearth
entdeckte das Featurepaket (ID 57645315) in einem neuen Beta-Build (26x20.6690). Dieses erlaubt es nach Aktivierung und Neustart des Dienstes Explorer.exe Videodateien dauerhaft als Hintergrund abzuspielen. Windows passt Videos dabei wohl an das Bildschirmformat an.
"The Register" konnte in einem Test
ein 4K-Video mit 60 fps und 1 GB Grösse als Wallpaper einsetzen. Zwar ohne Ton und Untertitel, theoretisch wäre so aber sogar ein ganzer Film abspielbar. Allerdings: Gerade grosse Videos könnten den Arbeitsspeicher spürbar belasten.
