Windows-Update sorgte für Probleme beim Webserver IIS

Diese Woche hat Microsoft
das Upate KB5066835 für Windows 11 sowie Windows Server 2025 veröffentlicht, das beim Internet Information Server (IIS) für Probleme sorgt. Konkret lassen sich Webseiten, die via https://localhost aufgerufen werden, nicht mehr laden.
Wie Günter Born in seinem Blog meldet
, hat Microsoft den Bug mittlerweile bestätigt
. Beim Laden von IIS-Websiten könne eine Fehlermeldung im Stil von "Connection reset – error (ERR_CONNECTION_RESET)" angezeigt werden. Ob der Fehler auftritt, hänge von diversen Faktoren ab, wodurch es möglich sei, dass der Fehler auch ausbleibe, selbst wenn das besagte Update eingespielt wurde.
Um das Problem zu lösen hat Microsoft einen Known Issue Rollback (KIR) zur Verfügung gestellt. Bei nicht-verwalteten Geräten dürfte damit nach einem Neustart das Problem vom Tisch sein. Für Admins von verwalteten Rechnern hat Microsoft eine Gruppenrichtlinie bereitgestellt, die es zur KIR-Aktivierung zu installieren
gilt.
(rd)