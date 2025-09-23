cnt
Logo Swiss IT Magazine
MEDIADATEN
ABONNIEREN
NEWSLETTER
Microsoft bringt Notfall-Update für Windows 11
Quelle: Depositphotos

Microsoft bringt Notfall-Update für Windows 11

Ein Out-of-Band Update für Windows 11 soll ein Problem beseitigen, das mit Office-Anwendungen in virtualisierten Umgebungen auftritt. Wirklich relevant ist es nur für dieses Szenario.
23. September 2025

     

Aus Redmond kommt ein Out-of-Band Update für Windows 11. Der Patch mit der Bezeichnung KB5068221 (OS Build 26100.6588) soll ein Problem mit Office-Anwendungen in virtualisierten Umgebungen beseitigen, wie Microsoft ausführt: "Dieses Update behebt ein Problem, das Microsoft Office-Anwendungen betrifft, die in Microsoft Application Virtualization (App-V)-Umgebungen ausgeführt werden. Der Fehler trat aufgrund einer doppelten Handle-Schliessung in der Systemkomponente AppVEntSubsystems32 oder AppVEntSubsystems64 auf."


Das Update sei kumulativ und enthalte auch die Verbesserungen und Bug Fixes, die im Security Update KB5065426 vom 15. September 2025 enthalten waren, bietet darüber hinaus Verbesserungen für KI-Komponenten wie Content Extraction und Image Search und bedient sowohl Windows 11 24H2 als auch 25H2. Das Update wird nicht automatisch über Windows Update installiert, weil es nur für bestimmte Szenarien relevant ist. Es steht jedoch im Microsoft-Update-Katalog zum Download bereit (ubi)


Weitere Artikel zum Thema

Neue Features für Windows Boot

 18. September 2025 - Windows Boot, für die Verbindung von Windows-11-Rechnern mit Microsoft Cloud PCs zuständig, bekommt eine Reihe neuer Features wie besseres Error Handling und eine Recovery-Funktion bei regionalen Ausfällen.

Windows-Update stört Benutzerkontensteuerung

5. September 2025 - Seit einem im August veröffentlichten Security-Update verlangt Windows beim Installieren und Starten von Anwendungen fälschlicherweise Administratorrechte. Microsoft hat das Problem bestätigt und liefert einen Workaround.

Streaming-Probleme mit Windows-August-Update

 25. August 2025 - Nach dem Aufspielen des Windows-Update KB5063878 vom August-Patchday kann es beim Streaming mit gewissen Apps und Protokollen zu Ruckeln, Verzögerungen und abgehackter Wiedergabe kommen.


Artikel kommentieren
Kommentare werden vor der Freischaltung durch die Redaktion geprüft.

Anti-Spam-Frage: Wieviele Fliegen erledigte das tapfere Schneiderlein auf einen Streich?
Gefunden: Moderne Virtualisierung
Digitale Transformation der Verwaltung
Lenzerheide Bergbahnen modernisiert Netzwerkinfrastruktur
Mit Security Awareness Trainings gegen die Gleichgültigkeit
MDR «Made in Europe»: Smarter Einstieg in Security-as-a-Service
Connectivity: Schnell, sicher, souverän
GOLD SPONSOREN
SPONSOREN & PARTNER