Microsoft bringt Notfall-Update für Windows 11

Aus Redmond kommt ein Out-of-Band Update für Windows 11. Der Patch mit der Bezeichnung KB5068221 (OS Build 26100.6588) soll ein Problem mit Office-Anwendungen in virtualisierten Umgebungen beseitigen, wie Microsoft
ausführt: "Dieses Update behebt ein Problem, das Microsoft Office-Anwendungen betrifft, die in Microsoft Application Virtualization (App-V)-Umgebungen ausgeführt werden. Der Fehler trat aufgrund einer doppelten Handle-Schliessung in der Systemkomponente AppVEntSubsystems32 oder AppVEntSubsystems64 auf."
Das Update sei kumulativ und enthalte auch die Verbesserungen und Bug Fixes, die im Security Update KB5065426 vom 15. September 2025 enthalten waren, bietet darüber hinaus Verbesserungen für KI-Komponenten wie Content Extraction und Image Search und bedient sowohl Windows 11 24H2 als auch 25H2. Das Update wird nicht automatisch über Windows Update installiert, weil es nur für bestimmte Szenarien relevant ist. Es steht jedoch im Microsoft-Update-Katalog
zum Download bereit
(ubi)