cnt
Logo Swiss IT Magazine
MEDIADATEN
ABONNIEREN
NEWSLETTER
Streaming-Probleme mit Windows-August-Update
Quelle: Depositphotos

Streaming-Probleme mit Windows-August-Update

Nach dem Aufspielen des Windows-Update KB5063878 vom August-Patchday kann es beim Streaming mit gewissen Apps und Protokollen zu Ruckeln, Verzögerungen und abgehackter Wiedergabe kommen.
25. August 2025

     

Microsoft bestätigt einen Fehler, der nach dem Aufspielen des Windows-Update KB5063878 vom Patchday am 12. August 2025 auftreten kann. Das Problem betrifft Streaming von Audio- und Videoinhalten, falls dazu das Network Device Interface (NDI) benutzt wird. Es kann, so Microsoft, beim Streamen oder bei der Übertragung von Audio- und Videofeeds zwischen PCs zu "starkem Stottern, Verzögerungen und abgehackter Audio-/Videowiedergabe" kommen.


Betroffen sind unter anderem die beliebte Streaming-App OBS sowie NDI-Tools bei aktivierter Option Display Capture, und zwar unabhängig von der benötigten Bandbreite der Audio- und Videofeeds. Microsoft ist aktuell daran, das Problem zu untersuchen. Einen Patch gibt es bisher nicht. Stattdessen hält der Hersteller einen Workaround bereit: der NDI-Empfangsmodus soll manuell umgestellt werden, sodass statt RUDP die Protokolle TCP oder UDP verwendet werden. (ubi)


Weitere Artikel zum Thema

Microsoft untersucht SSD-Schreibfehler nach Windows Update

 21. August 2025 - Nachdem ein Windows-11-Update dafor sorgte, dass Daten fehlerhaft auf SSDs gechrieben wurden, arbeitet Microsoft mit NAND-Controller-Hersteller Phison nun an einer Problemlösung. Offiziell bestätigt hat Microsoft den Sachverhalt allerdings nicht.

Microsoft behebt Reset-Problem in Windows

 20. August 2025 - Microsoft hat ein ausserplanmässiges Windows-Update veröffentlicht, das Reset-Probleme behebt, die mit dem August-Patchday aufgetaucht sind.

Windows-11-Update soll gespeicherte Daten beschädigen

 18. August 2025 - Unbestätigten Meldungen zufolge soll das jüngste Windows-11-Update unter bestimmten Umständen zu Speicherfehlern führen.


Artikel kommentieren
Kommentare werden vor der Freischaltung durch die Redaktion geprüft.

Anti-Spam-Frage: Wieviele Zwerge traf Schneewittchen im Wald?
Edge AI: Intelligente Datenverarbeitung vor Ort
Ungewöhnliche Einblicke in LockBit
Wie Unternehmen mit GenAI Wandel gestalten können
clavis IoT cloud
Souveräne KI: rechtskonform & verantwortungsvoll
15 Jahre Inventx: Beständigkeit im Wandel
GOLD SPONSOREN
SPONSOREN & PARTNER