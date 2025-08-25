Streaming-Probleme mit Windows-August-Update

Microsoft bestätigt einen Fehler
, der nach dem Aufspielen des Windows-Update KB5063878 vom Patchday am 12. August 2025 auftreten kann. Das Problem betrifft Streaming von Audio- und Videoinhalten, falls dazu das Network Device Interface (NDI) benutzt wird. Es kann, so Microsoft
, beim Streamen oder bei der Übertragung von Audio- und Videofeeds zwischen PCs zu "starkem Stottern, Verzögerungen und abgehackter Audio-/Videowiedergabe" kommen.
Betroffen sind unter anderem die beliebte Streaming-App OBS sowie NDI-Tools bei aktivierter Option Display Capture, und zwar unabhängig von der benötigten Bandbreite der Audio- und Videofeeds. Microsoft ist aktuell daran, das Problem zu untersuchen. Einen Patch gibt es bisher nicht. Stattdessen hält der Hersteller einen Workaround bereit: der NDI-Empfangsmodus soll manuell umgestellt werden, sodass statt RUDP die Protokolle TCP oder UDP verwendet werden.
