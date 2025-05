Windows-10-Update führt zu Bitlocker Recovery und BSODs

Ein diese Woche veröffentlichtes Update für Windows 10 führt zu massiven Problemen, indem die User bei der Installation zur Eingabe eines BitLocker-Schlüssels aufgefordert werden, so ein Bericht von "Windows Central".Dem Bericht zufolge liegen diverse Anwendermeldungen vor, wonach die Systeme bei der Installation einen Sperrbildschirm hervorrufen, der nach der Eingabe eines Bitlocker Recovery Key verlangt. Teilweise wird zuerst auch ein Blue Screen of Death (BSOD) angezeigt, bevor dann die besagte Aufforderung zur Schlüsseleingabe erfolgt.Beim kumulativen Aktualisierungspaket mit der Kennung KB5058379 handelt es sich um ein Sicherheitsupdate, das zudem Verbesserungen am Secure Boot Targeting für die Erkennung von Linux-Systemen verbessert. Auf Microsofts Support-Seiten wird der Fehler noch nicht erwähnt, einzig von Problemen im Zusammenhang mit dem Citrix Session Recording Agent ist da die Rede.Laut dem "Windows Central"-Artikel ist bis anhin bekannt, dass das Problem bei Windows 1022H2 sowie Windows 10 21H2 LTSC/Enterprise auf Rechnern von Dell, HP und Lenovo auftritt.Bereits ist auch ein Workaround bekannt geworden, über den sich das Problem zumindest temporär umschiffen lässt. Wird im BIOS im Abschnitt Security die Einstellung "Intel TXT", gelegentlich auch als "Trusted Execution" oder "OS Kernel DMA Support" bezeichnet, deaktiviert, soll sich die Installation abschliessen lassen und die Aufforderung zur Bitlocker-Schlüsseleingabe bleibt aus. (rd)