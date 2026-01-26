cnt
Logo Swiss IT Magazine
Der Januar-Patchday-Horror geht weiter
Quelle: via Windows latest

Nach verweigertem Herunterfahren, Abstürzen und Remote-Desktop-Fehlern taucht ein neues, mit dem Januar-Patchday von Microsoft verbundenes Problem auf: Gewisse Windows-11-Geräte lassen sich überhaupt nicht aufstarten.
26. Januar 2026

     

Mit dem letzten Windows-Patchday vom Januar 2026 sind allerlei mehr oder weniger lästige Probleme aufgetaucht, darunter App-Abstürze, Remote-Desktop-Fehler und PCs, die das herunterfahren verweigern ("Swiss IT Magazine" berichtete). Microsoft hat verschiedene Probleme inzwischen mit einem Notfall-Update beseitigt. Jetzt ist aber ein neues Problem aufgetaucht: PCs, die sich nicht mehr starten lassen. Solche nicht mehr bootbaren Geräte zeigen statt dem ersehnten Willkommensbildschirm bloss die Meldung "UNMOUNTABLE_BOOT_VOLUME". Dies kommt auf einigen Geräten vor, nachdem das Update KB5074109 aufgespielt wurde, was Microsoft inzwischen bestätigt hat. Betroffen sind offenbar nur physische PCs mit Windows 11 24H2 und 25H2, auf virtuellen Maschinen scheint das Problem nicht zu existieren.


"Microsoft hat eine begrenzte Anzahl von Meldungen über ein Problem erhalten, bei dem Geräte nach der Installation des Windows-Sicherheitsupdates vom Januar 2026, das am 13. Januar 2026 veröffentlicht wurde, und späteren Updates nicht mehr mit dem Stoppcode UNMOUNTABLE_BOOT_VOLUME starten." In solchen Fällen, so Microsoft weiter, müssen "Schritte zur manuellen Wiederherstellung" ergriffen werden. Was genau getan werden muss, verschweigt der Hersteller allerdings. Man untersuche das Problem und werde weitere Informationen liefern, sobald man mehr wisse. (ubi)


