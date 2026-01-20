Jetzt handeln: Intune MAM blockiert nicht aktualisierte Apps

Bereits vor einiger Zeit warnte Microsoft
vor einer Änderung im Service Intune Mobile Application Management (MAM): "Ab dem 19. Januar 2026 oder kurz danach nehmen wir Aktualisierungen vor, um den Intune-Dienst für die Verwaltung mobiler Anwendungen (MAM) zu verbessern". Damit weiterhin alles ordnungsgemäss laufe, müssten alle genutzten iOS Wrapped Apps, iOS SDK Integrated Apps sowie das Intune Company Portal for Android auf den neuesten Stand gebracht werden.
Im Fall von Android ist die Umstellung relativ einfach. Sobald das Intune Company Portal for Android aktualisiert ist und sich auf den Geräten eine Microsoft-App mit dem aktualisierten SDK befindet, werden alle Android-Apps automatisch aktualisiert. Bei iOS müssen die Apps einzeln aktualisiert werden. Dennoch empfiehlt Microsoft
, sowohl iOS- als auch Android-Apps bezüglich SDK oder App Wrapper immer auf dem neuesten Stand zu halten. Andernfalls könnte es passieren, dass nicht aktualisierte Apps plötzlich nicht mehr laufen. Um dies zu verhindern, sollten Administratoren sich rechtzeitig vorbereiten und die nötigen Updates möglichst sofort umsetzen.
(ubi)