Intune erlaubt das Deaktivieren von Apple Intelligence Features

Microsoft bereitet das Mobile Device Mangement (MDM) und das Mobile App Management (MAM) mit Intune auf Apple Intelligence vor. Via Blog gibt man bekannt, dass sich via Intune die Features von Apples neuer KI-Plattform kontrollieren und unternehmensweit ausschalten lassen. Apple Intelligence wurde Anfang Sommer erstmals präsentiert ( hier gehts zu den wichtigsten Features ) und kommt aktuell mit iOS/iPadOS 18 und MacOS Sequoia 15.1 unter die Leute. Jedoch wahrscheinlich erst 2025 in deutscher Sprache. Intune lässt Admins damit verschiedene Features von Apple Intelligence wie Image Playground, Image Wand oder die Writing Tools einzeln ein- und ausschalten, falls deren Nutzung nicht mit den Policies der Firma zu vereinbaren sind. Um dies zu nutzen, muss ein betreffendes Gerät jedoch supervised sein, wie Microsoft klarstellt. Die Kontrollmechanismen finden sich in den beiden Intune Service-Versionen 2408 (erschienen Mitte August) und 2409 (erschienen am 23. September).Mehr Details finden sich im Techcommunity-Blog von Microsoft . (win)