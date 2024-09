Apple Intelligence ab 2025 auf Deutsch verfügbar

Apple wird seine KI-Funktionen, die unter dem Namen Apple Intelligence vermarktet werden, im nächsten Jahr auch auf Deutsch verfügbar machen. Dies bestätigte Bob Borchers, Vice President für Worldwide Product Marketing, während eines Besuchs in München im Gespräch mit der der Plattform " Heise ". Ursprünglich hatte die fehlende Erwähnung der deutschen Sprachunterstützung bei der Präsentation der neuen iPhone-Generation am 9. September für Unsicherheiten gesorgt. Borchers stellte klar, dass die gezeigte Liste der unterstützten Sprachen unvollständig war und die deutsche Sprachversion wie andere Sprachen auch 2025 erscheinen wird.Apple Intelligence ist eines der wesentlichen neuen Features der iPhone-16-Generation (Bild), die mit den auf KI ausgelegten A18- und A18-Chips ausgestattet sind. Am 9. September kündigte Apple an, zunächst im Oktober mit der US-englischen Version zu starten und bis Ende des Jahres weitere englische Sprachvarianten einzuführen. Weitere Sprachen, und somit auch Deutsch, sollen 2025 folgen.Unklar bleibt jedoch, wann Apple Intelligence in der EU tatsächlich vollumfänglich zur Verfügung stehen wird. Apple hatte bereits nach der Entwicklerkonferenz WWDC im Juni angekündigt, die Veröffentlichung im EU-Raum zunächst zu verschieben. Grund dafür sind offene Fragen bezüglich der Anforderungen des Digital Markets Act (DMA) der Europäischen Union, insbesondere im Hinblick auf Interoperabilität.Mac-Nutzer im EU-Raum werden bereits ab Oktober 2024 die Möglichkeit haben, die englische Version von Apple Intelligence zu nutzen und 2025 dann die deutsche Version. Auf dem iPhone und iPad, welche die EU als grosse Plattformen einstuft, bleibt die Nutzung jedoch von den Verhandlungen mit den Behören abhängig. (mw)