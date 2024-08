iOS 18.1 Beta 3 mit Clean-up-Funktion und weltweiter KI-Nutzung

Diese Woche hat Apple die nunmehr dritte Betaversion des kommenden Mobile-Betriebssystems iOS 18.1 veröffentlicht und bietet damit erstmals die Möglichkeit, Apple Intelligence weltweit einzusetzen. In den bisherigen Betas war die Nutzung auf die USA eingeschränkt. Wie "9to5Mac" berichtet , ist es dafür einzig nötig, sowohl die Gerätesprache als auch jene von Siri auf US-English zu setzen. Dies gilt allerdings nicht für die EU und China, da Apple da nach wie vor mit regulatorischen Problemen zu kämpfen hat.Die dritte Beta kann daneben auch mit einigen Neuerungen aufwarten. So hat der Photo Editor eine neue Funktion namens Clean up verpasst bekommen, mit der sich störende Objekte oder Personen aus Fotos entfernen lassen. Werden menschliche Gesichter erkannt, lassen sich diese im Bedarfsfall auch unkenntlich machen, um die Privatsphäre zu wahren.Eine weitere Neuerung der Beta 3 sind Zusammenfassungen von Benachrichtigungen, die bisher nur in den Messages und Mail-Apps zur Verfügung standen und die neu in sämtlichen Anwendungen genutzt werden können. Dabei lässt sich manuell festlegen, von welchen Appls Zusammenfassungen bereitgestellt werden sollen, wenn überhaupt. Ebenfalls neu ist ein überarbeiteter Setup-Prozess, bei dem man zu verschiedenen Punkten und Einstellungen seine Zustimmung geben kann, etwa zur Nutzung von Apple Intelligence oder den genannten Zusammenfassungen. (rd)