iOS 18 ermöglicht Wahl eigener Standard-Anwendungen

Das EU-Gesetz über digitale Märkte ermöglicht es iPhone-Nutzern in der EU, Apple-Anwendungen wie den Safari-Browser von den Geräten zu entfernen und statt dessen Apps von Drittanbietern zu installieren.Wie Apple diese Woche nun bestätigt , lassen sich die Apps App Store, Messages, der Safari-Browser wie auch Camera und Photos in der EU künftig entfernen. Einzig die Apps Einstellungen und Phone werden sich nicht löschen lassen.Dazu wird es mit der kommenden Version 18 von iOS und iPadOS auch möglich sein, für diverse Aufgaben eine eigene Standard-Anwendung festzulegen. Hierfür findet sich in den Einstellungen eine neue Sektion namens Standard Apps, wo für jeden User die verfügbaren Anwendungen gelistet werden. Dies betrifft neben dem Browser auch die Apps für Mail, Phone, Messaging, Passwortverwaltung, Tastatur oder Spam-Filter. Ab Frühjahr 2025 werden sich zudem auch eigene Standard-Apps für die Navigation oder Übersetzungen definieren lassen. (rd)