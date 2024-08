Bis Sommer 2025 kommen alle Apple-Rechner mit M4-Chip

Nachdem Apple im Mai das iPad Pro mit dem jüngsten M4-Prozessor bestückt hat, soll der Konzern einem Bericht von "9to5Mac" zufolge in den kommenden zwölf Monaten das komplette Line-up an Mac-Rechnern mit den neuen Chips ausstatten.So soll Apple an der alljährlichen Produktpräsentation im Oktober Neuauflagen sämtlicher MacBook-Pro-Modelle mit M4-Chip vorstellen. Darunter soll sich ein günstigeres 14-Zoll-Modell mit Standard-M4-Chip befinden, wie auch hochwertigere Modelle mit 14- und 16-Zoll-Display sowie einem M4-Pro- oder einem M4-Max-Chip. Der kommende Mac Mini soll derweil wie bereits berichtet deutlich kompakter ausfallen und mit Standard-M4- oder M4-Pro-Chip ausgestattet sein. Erst gegen Jahresende soll dann auch der iMac mit dem M4 bestückt werden, wobei hier noch keine weiteren Details bekannt sind.Mit einem Update des MacBook Air wird dann erst im Frühjahr 2025 gerechnet. Hier sollen Modellvarianten mit 13- und 15-Zoll-Display mit dem M4-Chip bestückt werden, wobei derzeit weder Informationen über die implementierten M4-Modelle noch über weitere Features vorliegen.Erst im Sommer 2025 will man schliesslich die Desktop-Rechner Mac Studio und Mac Pro mit M4-Prozessoren ausstatten; allenfalls könnte Apple für die Vorstellung die nächstjährige Worldwide Developers Conference nutzen. Bei diesen Highend-Rechnern soll dann auch erstmals der Hochleistungschip M4 Ultra zum Einsatz kommen. (rd)