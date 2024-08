Neuer Mac Mini soll deutlich kompakter werden

Apple soll im späteren Verlauf des Jahres einen neuen Mac Mini auf den Markt bringen, der deutlich kleiner und kompakter ist, was bis anhin unter dieser Modellbezeichnung gelaufen ist. Wie die Nachrichtenagentur "Bloomberg" mit Bezug auf gut unterrichtete Kreise meldet , soll der Rechner mit dem Codenamen "J773" deutlich kleiner als der Vorgänger sein und sich eher in der Grössenordnung der Apple TV Set-top Box bewegen. Trotz des kompakteren Designs soll der neue Mac Mini möglicherweise höher sein als die aktuelle Version, deren Gehäuse 1,4 Zoll oder 35,5 Millimeter hoch ist. Auch soll die aktualisierte Version weiterhin über ein Aluminiumgehäuse verfügen.Weiter hiesst es, Apple soll Modelle mit mindestens drei rückseitig verbauten USB-C-Anschlüssen getestet haben. Dazu ist auch von einem HDMI-Anschluss für die Anbindung an Monitore oder Fernsehgeräte die Rede. Auch soll es sich beim kompakten Mac Mini im Grunde genommen um ein iPad Pro in einem kleineren Gehäuse handeln, wodurch der Mini-Rechner vom geringeren Stromverbrauch profitieren soll. Weiter heisst es, Apple soll an zwei Versionen arbeiten, wovon die eine auf der Basis-Konfiguration des M4-Chips aufsetzten soll, wie sie auch beim iPad Pro zum Einsatz kommt. Hinzu kommt eine nicht nähere spezifizierte High-end-Version, die mit einer noch nicht vorgestellten Pro-Version des M4-Chips arbeiten soll. Sie soll mehr Speicher unterstützen und auch mehr Grafik-Power bieten.Apple-Zulieferer sollen noch im laufenden Monat mit der Auslieferung der Standard-Version beginnen, während die Pro-Version erst im Oktober verfügbar werden soll. (rd)