Neue Macs mit M4 kommen noch 2024

In der "Post Game Q&A"-Session zu seinem neuesten Power-On-Newsletter kommt "Bloomberg"-Journalist Mark Gurman auf neue Mac-Modelle mit M4-Chip zu sprechen. Demnach sollen das Macbook Pro, der Mac Mini und der iMac noch im laufenden Jahr mit M4-SoCs ausgestattet werden. Darüber hinaus sollen die neuern Modelle kaum mit neuen Features oder einem neuen Design aufwarten – mit wenigen Ausnahmen, so etwa USB-C- statt Lightning-Zubehör für den iMac (Magic Mouse, Magic Trackpad, Magic Keyboard).Beim Mac Mini und/oder dem Mac Pro könnte es – nebst dem direkten Sprung vom M2 auf den M4 – jedoch "dramatischere Änderungen" geben. So stammt das Design des Mac Mini im Wesentlichen aus dem Jahr 2010, und das 2019er-Gehäusedesign des Mac Pro ist für Apple Silicon eigentlich viel zu gross, wie "9to5Mac" anmerkt und daraus schliesst, dass zumindest eines dieser Modelle die von Gurman ins Spiel gebrachten dramatischeren Änderungen erfährt. Das nächste Mac-Pro-Modell soll gemäss Gurmans Prognosen jedoch erst 2025 erscheinen, ebenso neue Versionen des Macbook Air und des Mac Studio. (ubi)