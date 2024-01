Schweiz hat den weltweit höchsten Mac-Anteil

24 Prozent der Schweizer Haushalte besitzen laut Zahlen der Analysten von Stocklytics einen Mac. Das ist weltweit der höchste Anteil. Auf Platz zwei folgen mit einem knappen Abstand UK und die USA mit jeweils 23 Prozent. Australien liegt bei 20 Prozent, die Niederlande bei 16 Prozent. China, Deutschland und Frankreich belegen die Plätze 6, 7 und 8 mit einem Anteil von 15 sowie jeweils 14 Prozent.Dennoch: "Obwohl Macs im Vergleich zu ihren Windows-basierten Pendants eine höhere Sicherheit und Zuverlässigkeit bieten, müssen sie in Bezug auf den Absatz noch Boden gutmachen", resümiert Stocklytics-Finanzanalystin Edith Reads. Wichtigster Kritikpunkt vieler Verbraucher: der Preis.

In den USA liegt Apple laut den Analysten hinter Dell und HP auf dem dritten Platz des Gesamtmarktes. In China muss sich der Hersteller aus Cupertino darüber hinaus gegen den starken Wettbewerber Lenovo behaupten.Die technikbegeisterte Kultur der Schweiz hat die MAC-Bewegung dennoch vorangetrieben, so das Urteil von Stocklytics. Die Schweizer würden die neuesten technologischen Errungenschaften schnell annehmen. "Und die benutzerfreundliche Oberfläche und die leistungsstarken Funktionen des Mac passen perfekt zu der zukunftsorientierten Denkweise der Schweiz." (sta)