Apple kündigt Macbook Air mit M3 an

Das Macbook Air ist neu mit M3-Chip erhältlich, wie Apple soeben angekündigt hat. Das M3-basierte Modell ist laut Hersteller bis zu 60 Prozent schneller als das Macbook Air mit M1-Chip und bis zum 13 Mal schneller als das schnellste Intel-basierte Modell, dies nicht zuletzt dank der verbesserten Neural Engine – der Hersteller bezeichnet das neue Macbook Air denn auch als den weltweit besten Consumer-Laptop für KI.Erhältlich mit 13,6- oder 15,3-Zoll-Display, neuem Support für zwei externe Monitore und bis zu 18 Stunden Akkulaufzeit, ist das Macbook Air laut Greg Joswiak, Senior Vice President of Worldwide Marketing bei Apple , der beliebteste Mac. Verbessert wurde auch die Media Engine, die nun AV1-Decodierung hardwareseitig unterstützt und so das Streaming-Erlebnis aufwerten soll. Darüber hinaus ist das M3-Macbook das erste Apple-Produkt mit einem Recyclinganteil von 50 Prozent, darunter 100 Prozent recyceltes Aluminium im Gehäuse, 100 Prozent recycelten Seltenerd­-Elementen in allen Magneten und 100 Prozent recyceltem Kupfer im Mainboard.Das Macbook Air mit M3 ist ab sofort bestell- und ab 8. März 2024 verfügbar. Das 13-Zoll-Modell gibt es in der Schweiz ab 1099 Franken, die 15-Zoll-Variante kostet mindestens 1299 Franken, jeweils je nach RAM- und SSD-Ausstattung. Alle Modelle kommen in den Farben Mitternacht, Polarstern, Space Grau oder Silber. (ubi)