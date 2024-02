Apple kippt Pläne für eigenes Elektroauto

Apple stellt die Arbeit an einem eigenen Elektroauto ein, viele der rund 2000 Mitarbeitenden des entsprechenden Bereichs sollen künftig stattdessen an Projekten rund um Künstliche Intelligenz mitwirken. Allerdings wurden sie am 27. Februar wohl von dieser Ankündigung überrascht, wie es in einem Bericht von "Bloomberg" (Paywall) heisst, der sich auf informierte Quellen bezieht. Apple hat sich wiederum noch nicht zu den Mutmassungen geäussert – allerdings wurde auch die Entwicklung eines Elektroautos ("Project Titan"), die bisher Milliarden verschlungen haben soll, nie offiziell bestätigt.Bisher gab es jedoch zahlreiche Gerückte um das Projekt. So soll Apple mit potenziellen Partnern aus der Autobranche gesprochen und erste Prototypen präsentiert haben. Auch waren im Silicon Valley erste selbst fahrende Testmodelle unterwegs. Später soll sich Apple dann aber verstärkt auf die Entwicklung von Software für autonome Fahrzeuge konzentriert haben.Seit jeher gab es aber auch viel Skepsis im Markt bezüglich der Pläne. So mahnten Kritiker, dass sich das Business rund um Autos bei Produktion, Logistik und Service zu sehr vom Kerngeschäft von Apple unterscheide. Sollten sich die jetzigen Berichte bewahrheiten, muss sich der Konzern aus Cupertino also auf die Suche nach einem neuen "next big Thing" machen. (sta)