Apple schickt iPad Pro mit M4-Chip und neues iPad Air ins Rennen

Apple hat seine neuen Tablet-Modelle vorgestellt. Darunter die sechste Generation des iPad Air sowie ein aufgebohrtes iPad Pro. Auf Letzteres mussten Interessenten immerhin eineinhalb Jahre warten. Dafür stattet Apple das Modell direkt mit dem ebenfalls neu vorgestellten M4-Chipsatz aus. Die CPU verfügt über 10 Kerne, 6 Effizienzkerne und vier Performance-Kerne, sowie eine eigenen Neural Engine (16 Kerne) für KI und maschinelles Lernen. Diese Ausstattung soll laut dem Hersteller im Vergleich zum M2 1,5-mal mehr Leistung liefern. Mit an Bord des SoC ist zudem eine GPU mit ebenfalls 10 Kernen.Eine spannende Neuerung ist auch der Bildschirm des iPad Pro. Hier setzt Apple statt auf LCD- nun auf OLED-Panels. Das Ultra Retina XDR Display liefert 1000 Nits Helligkeit beziehungsweise maximal 1600 Nits für HDR-Inhalte. Erhältlich ist ein Modell mit einer Display-Diagonale von 11 Zoll (2388 x 1668 Pixel) und ein Modell mit 13 Zoll (2752 x 2064 Pixel). Zudem verbaut Apple entspiegeltes Nanotexturglas, allerdings nur bei Konfigurationen mit 1 TB oder 2 TB. Diese kommen zudem mit 16 GB RAM. Zusätzlich gibt es Varianten mit 256 GB und 512 GB internem Speicher, diese sind mit 8 GB RAM ausgestattet.Das iPad Pro verfügt über einen USB-C-Anschluss mit Thunderbolt-3-Unterstützung, eine Hauptkamera mit 12 Megapixel sowie WiFi 6 und optional 5G-Mobilfunk. Ein Slot für eine SIM-Karte gibt es hier jedoch nicht mehr, stattdessen befindet sich eine eSIM an Bord. Erwähnenswert: Mit gerade einmal 5,1 Millimeter ist das neue iPad Pro das dünnste Apple-Produkt aller Zeiten.In der Grundausstattung ist das 11-Zoll-Modell für 1049 Franken verfügbar, mit Mobilfunk für 1249 Franken. Das 13-Zoll-Modell kostet 1349 Franken, mit Mobilfunk 1549 Franken. Wer darüber hinaus 2 TB Speicher sowie Nanotexturglas wünscht, zahlt bis zu 2649 Franken.

iPad Air mit M2-Chip

Das neue iPad Air ist ebenfalls in zwei Varianten mit 11-Zoll- und mit 13-Zoll-LED-Display erhältlich, die jeweils mit 2360 x 1640 Pixeln beziehungsweise 2732 x 2048 Pixeln auflösen. Die Pixeldichte liegt bei beiden Modellen bei 264 ppi. Während das iPad Pro eine Bildwiederholrate von 120 Hz erreicht, sind es beim iPad Air 60 Hz. Im Inneren rechnet ein M2-Chip mit 8 CPU-Kernen (4 Performance, 4 Effizienz) und 10 GPU-Kernen. Auch hier ist eine Neural Engine mit 16 Kernen an Bord, die das iPad Air für KI-Rechenaufgaben rüsten soll.Für Konnektivität sorgen WLAN 6E sowie optional 5G-Mobilfunk (eSIM). Und auch das iPad Air ist mit USB-C ausgestattet. Das 11-Zoll-Modell kostet in der Schweiz 629 Franken, 779 Franken mit 5G. Das 13-Zoll-Modell schlägt mit 829 Franken zu Buche, für die 5G-Variante sind es 979 Franken. Mit 1 TB Speicher sind es in der Spitzenausstattung 1479 Franken. Für beide Grössen sind Modelle mit 128 GB, 256 GB, 512 GB und 1 TB erhältlich. (sta)