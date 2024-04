Apple stellt am 7. Mai neue iPads vor

Apple hat zu einem Event am 7. Mai geladen, an dem der Konzern mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit neue iPads vorstellen wird. "Lass dich frei", heisst es auf der Einladung zum Event, und auf einem Bild ist eine Hand mit einem Apple Pencil zu sehen, was darauf schliessen lässt, dass das iPad und wohl auch der Stift dazu im Fokus des Events stehen werden.Gerüchten zufolge wird Apple ein neu aufgelegtes iPad Pro präsentieren, dem ein OLED-Display verpasst wird, das beim grösseren Modell mit 13 Zoll leicht grösser als bislang (12,9 Zoll) sein wird. Im Innern soll zudem ein aufdatiertes M3-Chipset zum Einsatz kommen, während die Front-Kamera neu für den horizontalen Einsatz positioniert werden soll – sprich an der längeren Kante des iPads zu finden ist. Spekuliert wird ausserdem über einen neuen Apple Pencil sowie ein überarbeitetes Magic Keyboard aus Alu mit einem grösseren Trackpad.Möglicherweise wird Apple zusätzlich auch überarbeitete iPad-Air-Modelle zeigen, darunter auch ein Modell mit 12,9-Zoll-Diagonale. Befeuert wurden diese Gerüchte zuletzt durch rückläufige Verfügbarkeit des aktuellen iPad Air in den Apple Retail Stores. (mw)