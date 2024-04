Kommt das nächste iPad Pro mit M4?

Die nächste Generation von Apples iPad Pro steht vor der Tür ("Swiss IT Magazine" berichtete ). Bisher war von M3-SoCs als Herz der neuen Modelle die Rede. Nun sind Berichte aufgetaucht, nach denen das mit einem OLED-Screen ausgestattete iPad Pro mit einem Prozessor der noch nicht offiziell angekündigten M4-Serie beglückt werden soll. Laut dem Newsletter von "Bloomberg"-Journalist Mark Gurman besteht dafür eine "hohe Wahrscheinlichkeit". Apple werde die neue Auflage seiner Pro-Tablets wohl als sein erstes echt KI-angetriebenes Gerät vermarkten – und alle späteren Geräte ebebfalls mit dem Attribut KI versehen.Weil das neue iPad Pro noch vor der kommenden WWDC angekündigt werde, könne Apple seine KI-Chip-Strategie in Ruhe darlegen, schreibt Gurman weiter. An der WWDC werde Apple dann erklären, wie der M4 und die neuen iPads Pro von der KI-Software und den zugehörigen Services profitieren werden, die im Herbst mit iPadOS 18 kommen sollen. Der A18-Chip im iPhone 16 werde entsprechend ebenfalls mit stärkeren KI-Fähigkeiten aufwarten. (ubi)