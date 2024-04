Apple arbeitet an M4-Upgrade der Mac-Rechnerflotte

Wie diverse Medien mit Bezug auf einen Artikel der Nachrichtenagentur "Bloomberg" (Paywall) berichten, arbeitet Apple an einem Refresh des kompletten Mac-Lineups. Die gesamte Rechnerfamilie soll mit den kommenden M4-Prozessoren ausgestattet werden, die wie Intels Ultra-CPUs mit speziellen Funktionen für die Nutzung von Künstlicher Intelligenz ausgestattet sein sollen. Erste Macs mit M4-Ausstattung sollen bereits gegen Ende dieses Jahres auf den Markt kommen, weitere Modelle sollen anfangs 2025 folgen.Wie "Bloomberg" in Erfahrung gebracht haben will, steht Apple kurz vor dem Produktionsstart der M4-Chips. Diese sollen in drei verschiedenen Versionen lanciert werden. Eine Entry-Level-Variante soll den Codenamen "Donan" tragen, während die Midrange-Version die Bezeichnung "Brava" und eine Highend-Ausführung den Namen "Hidra" tragen soll. Der Donan-Chip soll entsprechend in den Einsteigermodellen des MacBook Pro, im MacBook Air wie auch in den Low-End-Mac-Minis verbaut werden. Der Brava-Prozessor soll dann in den schnelleren MacBook-Pro-Modellen, im Mac Mini wie auch in Mac Studio zum Einsatz kommen, während die Top-Ausführung Hidra dem Mac Pro vorbehalten bleiben soll.Es wird davon ausgegangen, dass Apple spätestens an der hauseigenen Worldwide Developers Conference, die am 10. Juni über die Bühne geht, die Katze aus dem Sack lassen wird. (rd)