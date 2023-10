Apple präsentiert neue M3-Chips

Apple hat eine neue Generation Chips vorgestellt. Die M3 genannte Chip-Familie folgt nicht einmal ein Jahr nach der Einführung der M2-Chips. Und Apple hat im Vergleich zu früher gleich alle Leistungsstufen aufs Mal vorgestellt: Über dem Basis-Chip M3 rangieren die beiden grösseres M3 Pro sowie M3 Max. Die neue SoC sind die ersten, die im 3-Nanometer-Verfahren hergestellt sind. Dies ermöglicht deutlich gesteigerte Leistungswerte bei gleichbleibendem Energieverbrauch. Apple geht sogar so weit und behauptet, der Energieverbrauch der M3-Familie sei bei gleicher Leistungsanforderung nur rund ein Viertel so gross wie bei x86-Chips in Windows-Rechnern. Unter welchen Bedingungen das aber festgestellt wurde, bleibt Cupertinos Geheimnis.Der neue M3 verfügt über 8 CPU Cores, der M3 Pro über deren 12 und der Max über 16. Während beim M3 und M3 Pro das Verhältnis von Efficiency- und Performance-Cores 50:50 beträgt, setzt der M3 Max mit nur vier Efficiency-Cores den Fokus voll auf Leistung. Allen neuen Chips gemein ist, dass sie hardwarebeschleunigtes Raytracing unterstützen. Das ist einerseits für Video-Anwendungen relevant, damit möchte Apple andererseits aber auch Gamer auf sich aufmerksam machen.Die neuen Chips kommen im 14"- und 16"-Macbook Pro sowie im 24"-iMac zum Einsatz, wobei im iMac lediglich der M3 verfügbar ist und im 16"-Macbook Pro nur M3 Pro und M3 Max. Beim iMac gibt es darüber hinaus keine Änderung, das 13"-Macbook Pro mit Touchbar wird aus dem Sortiment genommen. Ausserdem entfällt bei den Macbook Pros die Farbe Space Grey, neu ist dafür Space Schwarz im Angebot. Geräte mit M3 und M3 Pro sind ab kommender Woche verfügbar, beim M3 Max dauert es noch bis Ende November. (dok)