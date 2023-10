Apple bringt 2024 Airpods 4 und Airpods Max mit USB-C

Beim iPad wurde der Lightning-Anschluss schon vor einiger Zeit durch USB-C ersetzt, und auch das iPhone hat mit der 15. Generation den Wechsel vollzogen. Nun sollen 2024 auch die gewöhnlichen Airpods sowie die Airpods Max folgen, meldet Mark Gurman von "Bloomberg" in seinem neuesten Newsletter. Die bessere Variante von Apples In-Ear-Kopfhörerlinie, die Airpods Pro, sind bereits seit September mit USB-C ausgestattet.Die Airpods der vierten Generation sollen diejenigen der zweiten und dritten Generation ersetzen. Es soll laut Gurman zwei Varianten geben: Eine ohne und eine mit Premium-Features wie Geräuschunterdrückung und ein Case mit Lautsprechern für das schnelle Auffinden via Find-my-Funktion wie bei den Airpods Pro. Anders als bei Letzteren sollen beide Varianten aber nicht mit auswechselbaren Silikon-Ohrstöpseln ausgestattet werden.Zu den ebenfalls auf 2024 erwarteten, 2021 lancierten Airpods Max der Over-Ear-Luxusklasse meint Gurman nur, dass ausser dem Ersatz des aktuellen Lightning-Anschlusses durch USB-C und neuen Farbvarianten wohl nicht viele weiteren Neuerungen zu erwarten seien. Preismutmassungen stellt der Journalist nicht an. (ubi)