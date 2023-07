Neue Features für die nächsten Airpods

(Quelle: Apple)

3. Juli 2023 - Laut Mark Gurman arbeitet Apple an neuen gesundheitsorientierten Features für eine kommende Generation seiner Airpods und will bei der Ladebox von Lightning zu USB-C wechseln.

Ausserdem, so Gurman, will Apple weitere Sensoren in die Airpods einbauebn, so etwa einen Temperatursensor, der die Körpertemperatur via Gehörkanal misst. Dies sei genauer als die Messung am Handgelenk, wie sie Apple Watch Series 8 und Ultra biete. Und eine Preissenkung bei den Einstiegs-Airpods (ohne "Pro") stellt Gurman als möglich dar und postuliert, der Preis könnte sich von 129 auf 99 US-Dollar reduzieren und damit die Buds der Mitbewerber stärker konkurrenzieren. (ubi)