Das kommt bei Apple 2023 und 2024

(Quelle: Apple)

26. Juni 2023 - Die kommenden Monate bis weit ins Jahr 2024 stehen bei Apple stark im Zeichen der SoC-Generation M3. Unter anderem darf man neue Macbooks und iMacs erwarten, dies neben dem iPhone 15 und der Apple Watch Series 9.

Mark Gurman von "Bloomberg" äussert sich in seinem Newsletter "Power On" wöchentlich zu allem, was nach seinen Erkenntnissen bei Apple läuft. Im aktuellen Artikel schreibt er zunächst ausführlich über die weitere Entwicklung und Vermarktung des Mixed-Reality-Headsets Vision Pro, um dann die Zukunft weiterer Produktelinien zu beleuchten.So stellt Gurman fest, dass mit einem Verkaufsstart des mit einem M2-Chip Vision Pro Anfang 2024 – das könne alles bis Mai bedeuten – bereits davor oder gleichzeitig Macs mit M3 erscheinen würden und die Vision-Pro-Kundschaft den M2 als geringerwertig ansehen könnte. Und Apple arbeite schon an einem High-End-Modell der zweiten Generation und einem einfacheren Headset mit günstigerem Preis, die aber erst 2025 auf den Markt kommen sollen.