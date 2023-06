WWDC: Neue Macs und neuer Chip

(Quelle: Apple)

6. Juni 2023 - Apple hat das Macbook Air in einer 15-Zoll-Variante vorgestellt, die gerade einmal 11,5 Millimeter dick ist. Neue Versionen gibt es zudem vom Mac Pro und vom Mac Studio, und schliesslich wurde der neue Chip M2 Ultra präsentiert.

Auch wenn die Vorstellung von Apples erster Mixed-Reality-Brille Vision One die Schlagzeilen beherrscht , hat Apple seine Entwicklerkonferenz WWDC auch dazu genutzt, neue Macs sowie einen neuen Chip vorzustellen. Unter den neuen Macs findet sich ein Macbook Air, das mit einem 15,3-Zoll-Display bestückt ist – auf das manch ein Nutzer sehnlichst gewartet hat. Das Display löst mit 2880x1864 Pixeln auf und ist dabei bis zu 500 Nits hell. Bemerkenswert sind auch die Abmessungen des 15-Zöllers, ist er doch gerade einmal 11,5 Millimeter dick, bei einem Gewicht von 1,51 Kilo. Für Rechenleistung sorgt Apples hauseigener M2-Chip, standardmässig sind 8 GB RAM verbaut, möglich sind aber auch 16 oder 24 GB. An Speicher stehen zudem SSDs mit 256 oder 512 GB sowie optional auch mit 1 oder 2 TB bereit. Die Stromversorgung geschieht über einen Magsafe-3-Anschluss, zudem gibt es zwei Thunderbolt-/USB-4-Ports und einen Kopfhöreranschluss. Ebenfalls an Bord: WiFi 6, Bluetooth 5.3, ein beleuchtetes Magic Keyboard, eine 1080p-Facetime-Kamera, sechs Lautsprecher und drei Mikrofone. Der 66-Wh-Akku soll derweil bis zu 18 Stunden bei der Videowidergabe und 15 Stunden beim Surfen halten. Geladen werden kann es mit bis zu 70 Watt.Das 15-Zoll-Macbook-Air kann ab sofort bestellt werden und wird ab 13. Juni ausgeliefert. Mit 8/256 GB kostet es 1399 Franken, die Maximalausstattung mit 24 GB RAM und 2 TB SSD gibt es für 2719 Franken.

Ebenfalls überarbeitet wurden die beiden Desktops Mac Studio und Mac Pro. Der Mac Studio kommt neu mit Apples M2 Max Chip (ab 2099 Franken) oder mit dem neuen Apple M2 Ultra Chip (ab 4199 Franken). Je nach Chip sind 32, 64, 96, 128 und 192 GB RAM möglich, und an Speicher gibt es 512 GB oder 1, 2, 4 oder 8 TB Speicher.Der Mac Pro wurde von Apple mit dem M2 Ultra Chip ausgestattet, zudem gibt es 64, 128 oder 192 GB RAM und 1, 2, 4 oder 8 TB SSD-Speicher. Die Tower-Version wird ab 7199 Franken verkauft, die Rack-Version ab 7799 Franken.Sowohl der neue Mac Studio als auch der neue Mac Pro können ab sofort vorbestellt werden und werden ab 13. Juni ausgeliefert.Der rund um die beiden Desktops erwähnte M2 Ultra Chip schliesslich wurde ebenfalls im Rahmen der WWDC präsentiert. Er bildet das neue Flaggschiff in Apples Chip-Portfolio, besteht aus zwei M2 Max, die durch die Ultrafusion-Technologie verbunden sind und unterstützt bis zu 192 GB Arbeitsspeicher, was doppelt so viel ist als der M1 Ultra. Ausserdem bietet der M2 Ultra eine Speicherbandbreite von 800 GB/s, was wiederum doppelt so viel ist wie der M2 Max. (mw)