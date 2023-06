WWDC: Apples VR-Brille kostet 3499 Dollar

(Quelle: Apple)

6. Juni 2023 - Apple hat im Rahmen seiner World Wide Developer Conference (WWDC) die Mixed-Reality-Brille Vision Pro vorgestellt. Sie wird im kommenden Jahr erscheinen und dabei 3499 Dollar kosten.

Apple hat an seiner Entwicklerkonferenz WWDC wie erwartet sein erstes Mixed-Reality-Headset vorgestellt, das auf den Namen Vision Pro getauft wurde. Apple selbst spricht im Zusammenhang mit Vision Pro von einem Spatial Computer, denn das Gerät will mehr sein als "nur" eine Virtual- respektive Augmented-Reality-Brille. Vielmehr dient Vision Pro als riesiger, tragbarer Bildschirm, auf dem Apps und Content direkt vor den Augen des Nutzers im Raum dargestellt werden. Dazu hat Apple auch ein eigenes Spatial-Betriebssystem mit der Bezeichnung VisionOS entwickelt, das auf den bestehenden Betriebssystemen MacOS, iPadOS und iOS aufbaut. Gesteuert wird dieses Betriebssystem mittels Handgesten, mit den Augen und via Sprache – separate Controller gibt es keine. Optional kann man aber auch eine Tastatur und eine Maus benutzen, und für Spiele kann ein Gamepad verwendet werden.Hardware-seitig besteht Vision Pro aus einem Aluminium-Gehäuse sowie einem flächigen Display auf der Aussenseite, auf dem die Augen des Trägers respektive der Trägerin der Brille dargestellt werden, sobald die verbauten Sensoren eine Person um Raum wahrnehmen. Das Ganze nennt Apple EyeSight und soll dem Nutzer helfen, mit seiner Umgebung verbunden zu bleiben, indem das Gerät transparent wirkt, ohne es wirklich zu sein. Im Innern sollen zwei Displays zusammen 23 Millionen Pixel darstellen. Eine Krone, ähnlich wie man sie von der Apple Watch kennt, erlaubt es, mittels Drehen zwischen Virtual und Augmented Reality zu wechseln, sprich mehr oder weniger der realen Umgebung darzustellen.