Komponenten der Mixed Reality Brille von Apple geleaked

(Quelle: Sonny Dickson)

30. März 2023 - Auf Twitter wurden Bilder des kommenden Mixed Reality Headsets von Apple veröffentlicht. Sie erlauben Rückschlüsse auf die Fertigung des Gerätes, geben allerdings keine technischen Daten preis.

Es wird erwartet, dass Apple im Verlauf dieses Jahres das Mixed Reality Headset als absolute Produktneuheit präsentieren wird. Apple selber hält sich bedeckt, weshalb die Gerüchteküche umso mehr brodelt. Klare Indizien liefert Twitter-User Sonny Dickson, der hochauflösende Bilder von Komponenten des kommenden Headsets veröffentlicht hat, wie "Macrumors" berichtet . Wie das Online-Magazin weiter ausführt, handelt es sich bislang um die ersten Leaks des Headsets.Die Bilder zeigen Nahaufnahmen von Flachbandkabeln, die so geformt sind, dass sie einem Brillengehäuse ähneln, das die Augen umschliesst. Das wiederum deutet darauf hin, dass sie verwendet werden, um Display-Komponenten auf einer umgebenden Leiterplatte zu verbinden. Kolportiert werden zwei von Sony gelieferte 4K-Displays, eines pro Auge. Ebenfalls munkelt man, dass Bewegungssensoren in der Brille Gesten erkennen sollen und das Headset somit ohne Controller mit den Händen gesteuert werden kann. Gesicherte Informationen sind jedoch weiterhin nicht in Umlauf, weshalb auch der zu erwartende Preis von rund 3000 Dollar lediglich eine Schätzung darstellt. (adk)